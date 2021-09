Ronald Koeman está sentenciado. Joan Laporta va a aguantar al entrenador holandés hasta el partido contra el Atlético de Madrid por si consiguiera sacar un resultado positivo del Wanda mientras en el club hacen cuentas para despedirlo, pero la confianza en el técnico es nula por parte de la directiva azulgrana, que estuvo reunida hasta las 4 de la madrugada este martes tras la derrota en Champions frente al Benfica.

El Barcelona no levanta cabeza y el entrenador holandés no encuentra soluciones. Las críticas hacia su figura crecen y él echa balones fuera insistiendo en el mensaje de que son los jugadores que hay y que poco más se puede hacer con la plantilla que le ha quedado al Barça. Un Koeman que es protagonista de memes y bromas y que vuelve a ser viral por una antigua profecía…

Hoy veo a gente hablar de Koeman. Ojalá algún día entrene al Barcelona así se igualaría algo la liga. — david (@dalbelda) January 9, 2014

Y es que algunos usuarios de las redes sociales han vuelto a recuperar un tuit de David Albelda publicado en el año 2014 que más bien parece una profecía, pues se ha cumplido lo que dijo el ex futbolista sobre el entrenador holandés, con el que se enfrentó cuando ambos coincidieron en el Valencia, acabando muy mal entre ellos.

«Hoy veo a gente hablar de Koeman. Ojalá algún día entrene al Barcelona, así se igualaría algo la Liga», comentaba. Dicho y hecho. Seis años más tarde, Koeman desembarcó en el banquillo del Barcelona y ahora el equipo blaugrana está lejos de ser un Barça dominante, de ahí que el profético tuit de David Albelda se haya vuelto a hacer viral para señalar al holandés, que pasa por su momento más delicado desde que se hizo frente del conjunto azulgrana en 2020.

Albelda era capitán de aquel Valencia de Koeman, que incluso le llegó a apartar del equipo junto a otros pesos pesados del vestuario. Aquello no se lo perdonó nunca al técnico, al que llegó a llamar mentiroso públicamente: «Koeman ya mintió el primer día cuando nos lo dijo y después ha quedado demostrado que mintieron porque esto no es temporal y va mucho más allá, aunque no dicen la razón de esta decisión».