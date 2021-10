El Barça no quiere echar más leña al fuego y ha vetado una entrevista de Ronald Koeman en la televisión neerlandesa HLF8. El técnico tenía previsto acudir este miércoles al como invitado del programa de Johnny de Mol, aprovechando su visita a Holanda. Sin embargo, Joan Laporta habría recomendado al entrenador no realizar dicha entrevista para no calentar el ambiente.

En estos momentos hay una especie de tregua entre el presidente Joan Laporta y el técnico. El mandatario catalán ratificó la continuidad de Koeman antes del partido contra el Atlético. «Seguirá pase lo que pase contra el Atlético», dijo Laporta antes de caer en el Metropolitano. Y así ha sido. Koeman continúa siendo entrenador del Barcelona pese a la dura derrota ante el conjunto colchonero.

Aprovechando el parón de selecciones, Koeman tenía pensado viajar a Holanda y pasarse por el programa de Johnny de Mol. De hecho estaba anunciado como invitado del show y tenía intención de ir, pero el club le ha parado los pies para intentar que haya un poco de calma y tranquilidad estos días y no se produzcan más incendios.

La periodista Barbara Barend, que había estado en Barcelona estos días como invitada de la familia Koeman, desveló que la participación del técnico en el programa estaba cerrada y el técnico había confirmado su presencia tras el choque contra el Atlético, fuera despedido o no. Sin embargo, la cadena neerlandesa ha asegurado que ha sido el propio Laporta quien ha cancelado la visita del entrenador azulgrana. El presidente quiere evitar más problemas y por eso habría vetado la entrevista a Koeman.