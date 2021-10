Ronald Koeman compareció tras la derrota del Barcelona por 2-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El técnico holandés tuvo que vivir el partido en la grada ya que tenía que cumplir su segundo y último partido de sanción y pese a ello quiso dar sus impresiones sobre un encuentro que le puede costar su puesto.

Derrota

«Triste por el resultado porque creo que partes del partido hemos estado bien. Hemos hecho unos fallos, sobre todo en el primer gol. Hablamos de cómo defender: dos centrales contra dos atacantes. En el medio del campo hay que seguir. Fallamos en ese sentido. Con el 1-0 es complicado, pero hemos tenido oportunidades. Hubo momentos que pudimos hacer algo más de daño. El momento decisivo es antes del descanso con el 2-0. Con un equipo como el suyo es complicado».

Errores defensivos

«No hemos creado mucho, pero hay que reconocer que crear ocasiones contra el Atlético, que defiende con mucha gente, hay que jugar muy bien y abrir el campo. Nos faltan los jugadores que abren el campo».

Solución

«Hay solución pero no es de hoy para mañana. Hay que trabajar y dar tiempo a los jóvenes y recuperar a la gente de arriba. Tendremos más jugadores disponibles arriba».

Joan Laporta

«Tuvimos contacto ayer por la noche por teléfono y hoy por la mañana y hemos hablado de plantilla, del club y más cosas. Hay claridad en ese sentido».

Ratificado en su puesto

«Hay que destacar que Laporta haya dicho que vamos a tener tranquilidad. Lo que siempre manda son los resultados. Después del parón tenemos 3 partidos en casa que tenemos que ganar».

Charla con Laporta

«He dicho anteriormente que no había claridad en ese sentido y nos hemos llamado por temas de equipo, de club, por mí. He pedido al club que dejase claro sobre el entrenador porque es muy importante para la confianza del entrenador, para que el vestuario sepa que el presidente ha tomado esa decisión y deja claro a todo el mundo. Pero sé que somos el Barça y hay que ganar partidos. Esta presión siempre existe para los entrenadores y sobre todo para el del Barcelona. El presidente ha hablado con su gente y ha tomado esa decisión, así que perfecto».

Confianza de Laporta

«Lo único que puedo decir es que hablamos de la situación del equipo. He dado mi versión, de cómo veo yo las cosas hoy en día. Tengo esperanza y confianza en mejorar. Sabemos perfectamente que nos faltan jugadores en ataque y que son diferentes a lo que tenemos hoy en día. Siempre hay que buscar el máximo de los jugadores que tienes disponibles. La pregunta es para el presidente».

Filtraciones y ahora apoyo

«Por eso he dicho que nunca es tarde para el apoyo. Es importante porque no se puede trabajar si no hay claridad en ese sentido».

Hasta cuándo tendrá confianza

«No sé. Siempre es complicado porque cuentan los resultados. Después del parón tenemos tres partidos en casa y tenemos que sacar los próximos 9 puntos en la Champions para pasar. No hemos arriesgado con Alba hoy para estar seguro de tenerlo. Ansu estará también mejor físicamente y ojalá Agüero y Dembélé estén cerca de volver y darnos más opciones en ataque. Son jugadores de calidad y diferentes a lo que tenemos. También tenemos que corregir fallos. Nos marcan dos goles porque dejamos muchos espacios y eso no puede ser».