Si sólo un día antes era algo más ambiguo ante los rumores que ligaban a Robert Lewandowski con el Barcelona, Oliver Kahn se encargó de despejar cualquier duda que existiera en torno a la continuidad del delantero polaco antes del enfrentamiento ante el Villarreal en el Allianz Arena. No se sabe si la eliminación del conjunto bávaro en cuartos de final de la Champions League cambia algo, pero el director general de los alemanes se encargó de asegurar que el último The Best seguirá un año más en el club.

Lewandowski tiene un año más de contrato con el Bayern. Su última renovación le llevó a firmar hasta 2023, por lo que le queda lo que resta de temporada y otra más con los alemanes. Estos días desde su país natal, Polonia, se deslizó que el delantero tenía un principio de acuerdo con el Barcelona y que la próxima campaña vestiría los colores blaugrana tras siete años en la disciplina bávara. Eran rotundos en esta versión de los hechos en la que Lewandowski cambiaría de aires a final de curso como deseo del propio jugador.

«No estoy mínimamente preocupado sobre estas situaciones. De hecho, estoy muy relajado. Las voces de fuera no nos presionan. Mientras duren las charlas, estoy tranquilo. No permitiremos presiones de afuera», decía Oliver Kahn tras ser cuestionado por Lewandowski y otras renovaciones, poco después de salir en la prensa polaca esta información sobre su delantero y el Barça. No fue tajante, dejaba algunas incógnitas y no era del todo tranquilizador en torno a su gran goleador.

Pero parece que Kahn, director general del Bayern, fue consciente poco después que ante los rumores en torno a su gran estrella y goleador debía ser más tajante, claro y conciso. Así lo hizo en declaraciones para Prime Video instantes antes de la vuelta de cuartos de final en el Allianz Arena, donde los bávaros empatarían a uno ante el Villarreal y quedarían apeados de la Champions.

«No estamos locos y estamos hablando de un cambio de un jugador que marca entre 30 y 40 goles con nosotros cada temporada. Definitivamente lo tendremos con nosotros una temporada más», decía con claridad esta vez Kahn, cerrando la puerta a cualquier eventual salida de Lewandowski este verano y asegurando que al menos cumplirá su contrato con ellos, que va hasta 2023.

Kahn ha echado abajo cualquier posibilidad que visualizara el Barça en torno al fichaje de Lewandowski. Desde el club culé no negaban que el polaco estuviera entre los deseados para reforzar su delantera este verano, aunque existían más nombres que podían ser los elegidos. Las palabras del director general dejan claro que el Bayern quiere retener sí o sí al polaco, un seguro en materia de gol y una de las grandes caras visibles del proyecto.

Termina contrato en 2023

Es cierto que Lewandowski está barajando la posibilidad de cambiar de aires al final de esta temporada tras siete años en el Bayern de Múnich. El delantero ve un ciclo acaba en Alemania y busca nuevos retos. Encuentra en el Barça una posibilidad donde dar un último coletazo a su carrera y explorar otra competición como la española. Está por ver cómo evoluciona su situación en los próximos meses, ya que pese a las declaraciones de Kahn sobre su continuidad, está por ver qué tiene que decir el polaco sobre toda esta situación. Si no quiere seguir en Múnich, posiblemente no lo haga.

A sus 33 años Lewandowski está aún tasado en 50 millones de euros, una cifra que está lejos de lo que está dispuesto a pagar el Barça para sacar al polaco del Bayern este verano, también lejos de lo que esperaría sacar el club bávaro por su jugador más determinante. Cabe recordar que el delantero suma en lo que va de temporada 47 goles en 42 partidos, superando la difícil marca de un gol por partido. Robert es una máquina de hacer goles.