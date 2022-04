En las últimas semanas se ha relacionado con suma constancia el nombre de Robert Lewandowski con el Barcelona. Denominado como la alternativa al fichaje prohibitivo de Erling Haaland, esta semana se llegó a indicar incluso desde Polonia que su fichaje por el cuadro culé es una realidad… aunque desde el Bayern de Múnich enfrían esa posibilidad y ponen calma al asunto con la voz de un hombre más que autorizado, el director general bávaro Oliver Kahn.

«No estoy mínimamente preocupado sobre estas situaciones. De hecho, estoy muy relajado. Las voces de fuera no nos presionan», ha declarado Oliver Kahn en un medio alemán que sigue la actualidad del equipo bávaro obviando las informaciones que aseguran que su delantero tiene un contrato ya firmado con el Barça, algo que sólo ve como una medida de presión que no surtirá efecto.

«Mientras duren las charlas, estoy tranquilo», apunta, en relación a las renovaciones de tres pesos pesados del vestuario, veteranos, como son el propio polaco, Thomas Müller y Neuer, que finalizan los tres sus contratos en 2023. Kahn se mostró muy tajante al respecto, dejando claro que «no permitiremos presiones de afuera» para desestabilizar las negociaciones abiertas, como reconoce, con estos futbolistas.

El club bávaro ya ha demostrado en muchas ocasiones que no le tiembla el pulso con posibles fichajes y renovaciones, que no encuentra al juego con la rumorología ni con medidas de presión con otras ofertas ajenas a la suya. Un claro ejemplo fue el de David Alaba, que acabó firmando por el Real Madrid, el cuál mejoraba las prestaciones económicas que deseaba el austriaco. El Bayern no entra en pujas, algo que dejó claro Kahn en sus declaraciones al medio Münchner Merkur.

En Polonia le ven de blaugrana

La bomba saltaba en Polonia este lunes. Aseguraban que Robert Lewandowski ya habría aceptado una oferta del Barcelona para jugar allí a partir de la próxima temporada y que éste ya habría notificado su decisión al Bayern de Múnich. A sus 33 años el delantero sigue dando que hablar por sus capacidades goleadoras y su gran rendimiento año tras año en uno de los mejores clubes de Europa. Su salto a la liga española, tras siete años en el Allianz Arena, sería tras una oferta de tres temporadas por él.

Pero esta información, al parecer, está lejos de la realidad en estos momentos. Si Kahn ya recela de que esto sea así y que mantienen aún conversaciones para lograr la renovación tanto de Lewandowski como de otros pesos pesados del vestuario, en Barcelona tampoco llegan a tal punto pese a que confirman el interés en el polaco.

Desde el Barcelona niegan que se haya negociado por Lewandowski en estos momentos según Mundo Deportivo, aunque sí afirman que el polaco es una de las opciones que contempla la dirección deportiva para reforzar el frente de ataque de cara a la temporada que viene. Es una opción más, como lo es un Erling Haaland que parece estar en otra dimensión a la que no puede acceder el club culé.

Eso sí, Lewandowski habría contactado con el Barcelona, ofreciéndose ante un posible fichaje esta próxima temporada. Es ya público que el delantero ve con buenos ojos cambiar de aires tras un larga y exitosa trayectoria en Alemania y con el Bayern, donde lo ha ganado todo durante estas siete temporadas. Es un futbolista que, evidentemente, agrada al cuerpo técnico de Xavi, aunque por el momento hay otras opciones que adelantan al polaco por diferentes motivos.