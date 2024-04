El Atlético intentará traspasar a Morata después de la Eurocopa 

Igual que el verano pasado, el Atlético de Madrid intentará traspasar a Álvaro Morata después de la Eurocopa. El club rojiblanco necesita hacer caja para fichar el nueve que exige Diego Pablo Simeone y espera que el capitán español se revalorice en la próxima Eurocopa donde parte como titular indiscutible.

Morata ya estuvo muy cerca de salir del Atlético de Madrid el verano pasado a pesar de que había ampliado en junio su contrato hasta 2026. A Simeone no le terminaba (ni le termina) de llenar el delantero español, que tiene una de las fichas más altas de la plantilla, y el club rojiblanco intentó buscarle acomodo. El Milán pujó muy fuerte por él y Álvaro, cuya mujer es italiana, estaba dispuesto a volver al Calcio, donde ya militó en la Juventus.

Griezmann y Morata, un apagón en el peor momento https://t.co/kCGJUGfYKs — okdiario.com (@okdiario) April 3, 2024

Sin embargo, los 20 millones que pedía el Atlético por el traspaso de Morata fueron un muro infranqueable para el Milan, que atraviesa una situación financiera delicada como el resto de clubes italianos. Morata se quedó compuesto y sin el Milan y en las últimas semanas de mercado recibió una mareante oferta de Arabia Saudí que rechazó por motivos familiares.

«No me planteé lo de Arabia», dijo Morata meses después en una entrevista en Onda Cero. «Era mucho dinero, pero no 50 millones de euros como se dijo. No quería ver al Atleti desde la distancia. Ir a Arabia quizá me hubiera costado el puesto en la selección y es algo de lo que me habría arrepentido». Esas fueron las dos razones del «no» a Arabia: su familia y la Eurocopa.

Morata piensa en la Eurocopa

Precisamente la Eurocopa se presenta como el escaparate perfecto para que Morata se revalorice después de una temporada irregular en la que el delantero español ha ido de más a menos, igual que muchos de sus compañeros en el Atlético. Las frías cifras dicen que Álvaro Morata iba camino de destrozar la mejor marca goleadora de su vida. En los primeros seis meses de competición sumaba 20 goles y tres asistencias. Hoy sólo suma una asistencia más y está atravesando una desesperante sequía de cara al gol.

Su último tanto se lo marcó al Betis en el Metropolitano el pasado 3 de marzo. Desde aquel partido día, ha jugado ante el Cádiz, el Inter, el Barcelona, el Villarreal, el Dortmund, el Girona, otra vez el Dortmund y el Alavés, ocho encuentros –tres de ellos de Champions League–, en los que Morata ha desperdiciado numerosas y claras ocasiones como en sus peores tiempos.

«Hay cosas que no se pueden explicar, son naturales. Álvaro hizo seis meses impresionantes. Hoy está en un momento más difícil porque no encuentra el gol, pero está trabajando para lo que el equipo necesita y acabará llegando», decía Simeone tras el partido de ida ante el Borussia de Dortmund en el Metropolitano. Lo peor en la Champions aún estaba por llegar con el clamoroso fallo en el Signal Iduna Park.

A pesar de haber alcanzado una madurez personal y emocional (gracias a la ayuda de especialistas) que le ha permitido no desmoronarse, Morata sabe que la temporada que iba a ser de largo la mejor de su vida se ha torcido, aunque aún le queda tiempo para enderezarla en las últimas jornadas de Liga y, sobre todo, en la Eurocopa.

De la Fuente y los pitos a Morata: «Me produce vergüenza que se pite a un jugador de España»https://t.co/edpvz1pquT — okdiario.com (@okdiario) March 27, 2024

Pero Simeone prefiere un cambio de nueve y para ello el Atlético necesita vender a Morata. Algunos de los preferidos del Cholo son sencillamente imposibles como los argentinos Lautaro Martínez (Inter) o Julián Álvarez (Manchester City), pero entre la Dirección Deportiva y el técnico deberán encontrar un delantero centro de nivel que acompañe a Griezmann en las labores goleadoras del equipo rojiblanco para la próxima temporada.

No será fácil porque el Atlético no sólo debe encontrar un nueve que mejore a Morata, sino que debe reconstruir de manera profunda y amplia una plantilla envejecida y con varios jugadores que, sencillamente, no dan el nivel exigible para jugar en el equipo rojiblanco. El trabajo de este verano en los despachos del Metropolitano se antoja hercúleo, sobre todo porque alguno de los jugadores de los que el Atlético quiere prescindir tienen contrato en vigor y no será fácil encontrarles destino.