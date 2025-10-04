Ha llegado su hora. Álex Baena será la gran novedad del Atlético en Balaídos. Recuperado de su lesión y su apendicitis y convocado por De la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria, el almeriense va a volver al once inicial rojiblanco este domingo ante el Celta, aunque la pregunta aquí es a quién sustituirá. Baena no es titular desde la primera jornada de Liga en el RCDE Stadium. Allí sufrió un tirón muscular y cuando estaba listo para volver le dio un inesperado ataque de apendicitis aguda que le obligó a pasar por el quirófano. Ahora todo está olvidado y se siente listo para aportar al equipo lo que se espera de él.

De un tiempo a esta parte todo son buenas noticias en el Atlético, ya que tanto Almada como Sorloth también están recuperados. Incluso Giménez está ya a disposición de Simeone, que no se descarta que le convoque para hacer grupo. Sólo queda en la enfermería Cardoso, al que se espera después del parón de selecciones para el partido en casa ante Osasuna.

Así las cosas, el once que podría enfrentarse al Celta con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada fuera de casa podría ser el formado por Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Baena; y Julián Alvarez. Ojo a Llorente, al que habrá que ver hoy entrenar porque ayer hizo trabajo de gimnasio. En principio está bien, pero hay que esperar a que Simeone dé la lista definitiva.

Amistoso en Libia

Según anunció el club en un comunicado oficial, el Atlético de Madrid aprovechará el parón de selecciones para disputar la Reconstruction Cup – FDRL, un partido amistoso internacional que le medirá ante el Inter de Milán, con quien por cierto se enfrentará también, ya con puntos en juego, en la fase inicial de la Champions.

El encuentro tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Internacional de Benghazi (Libia). Este compromiso servirá para que los jugadores que no han sido convocados con sus selecciones mantengan el ritmo competitivo y sigan con su preparación de cara a los próximos compromisos oficiales