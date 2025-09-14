La Alemania de Álex Mumbrú gana el Eurobasket tras imponerse a Turquía en una final apasionante

Alemania se proclamó campeona del Eurobasket 2025 después de vencer a Turquía en una final apasionante este domingo en el Xiaomi Arena de Riga (83-88). La selección alemana, entrenada por el español Álex Mumbrú, se impuso a la turca remontando el resultado adverso de la primera parte (46-40) de un partido por el título igualadísimo hasta el último suspiro. Una generación impresionante liderada por Dennis Schröder (16 puntos, 3 rebotes y 12 asistencias), Franz Wagner (18-8-2) y esta vez también por Isaac Bonga (20-5-3), el máximo anotador de los germanos.

Los alemanes se colgaron el oro europeo por segunda vez en su historia gracias a la increíble hazaña de Mumbrú, que sufrió una pancreatitis justo en los días previos al torneo. La leyenda del baloncesto español se perdió toda la fase de grupos, reapareció en octavos para asistir hasta la final a su segundo entrenador y se llevó el título en su primer campeonato como seleccionador con Alemania.

Además, Mumbrú hizo historia al convertirse en el segundo de la historia en ganar un Eurobasket como jugador, con España, y como técnico. Alemania fue sin duda el mejor equipo del torneo, pero para ganarlo tuvo que ganar a un igual como Turquía. Dirigida en el banquillo por Ergin Ataman, tres veces campeón de Euroliga como entrenador, y por Alperen Sengun en la cancha (mejor jugador de la final con 28 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias), la selección turca se lleva una plata, la segunda de su historia y también el segundo metal continental.

Alemania hace historia ante Turquía

Pero la ganadora en Letonia fue una Alemania invicta en todo el Eurobasket que por físico, poderío y experiencia de sus jugadores NBA ya es campeona de Europa y del mundo tras ganar el Mundobasket en 2023 de la mano de Gordon Herbert. Su MVP, Schröder, ganó el premio a mejor jugador después de hacerlo también en el campeonato mundial hace dos años. Rudy Fernández le entregó el galardón.

La final llegó competida hasta los últimos segundos, cuando un fallo inexplicable entre las estrellas de Turquía, Sengun y Shane Larkin, entregó la victoria en bandeja a Alemania. Todo hacía pensar que el súper base de Anadolu Efes se tiraría la canasta para darle la vuelta al marcador, pero este se la pasó al de los Houston Rockets, que no dio ni al aro. Schröder la cogió, provocó falta y ahí murió el encuentro. Dos libres dentro y el trofeo para la selección de Mumbrú.