Alejandro Blanco: «El futuro del deporte español será mejor que el pasado y eso es bueno para la sociedad»

Alejandro Blanco fue el encargado de apadrinar el encuentro Entre Líderes del Deporte celebrado en el Auditorio de CaixaForum y que contó con la presencia de Luis de la Fuente y Sergio Scariolo, seleccionadores nacionales de fútbol y baloncesto. Este espectacular acto también contó con la intervención de Eduardo Inda, director de OKDIARIO.

OKDIARIO celebró este jueves una nueva edición de Entre Líderes y, después de una primer encuentro en el que estuvieron Carlos Mazón y Fernando López Miras, este jueves 30 de mayo fue el turno para el deporte. Por ello, Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol y Sergio Scariolo, seleccionador de baloncesto, fueron los protagonistas en un acto en el que también intervino Eduardo Inda y que abrió Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

Todo antes de un espectacular verano a nivel deportivo que arrancará el próximo 14 de julio con la celebración de la Eurocopa de Alemania y semanas después será el turno para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ello, el presidente del COE quiso hablar de la buena salud de la que goza el deporte español en el discurso con el que abrió este espectacular evento celebrado en el Auditorio de CaixaForum que estuvo lleno hasta la bandera.

Alejandro Blanco se rinde a los seleccionadores

«He traído papel y bolígrafo para aprender y escribir. Eduardo y Pilar, gracias por lo que hacéis y por este formato. Si tuviese muchísima prisa podría calificar a Sergio y Luis como los mejores. Y lo voy a explicar», comenzó diciendo Alejandro Blanco en el encuentro Entre Líderes del Deporte de OKDIARIO.

Alejandro Blanco comenzó su discurso hablando de las bondades de Luis de la Fuente, que siempre ha ido a lado del éxito durante toda su carrera. «Empiezo por Luis, los éxitos con la sub-19, los Juegos del Mediterráneo, la plata en los Juegos de Tokio y los éxitos como la absoluta. Todos los éxitos que has tenido dándole una importancia a las personas. Como jugador tuviste éxito y como entrenador has llegado a lo más alto. Tienes calidad, conoces el deporte y eres tranquilo. Estoy encantado de hablar de ti», dijo.

Después, Alejandro Blanco quiso continuar alabando a Sergio Scariolo, al que considera el mejor entrenador de baloncesto del mundo. «Sergio, cuando repaso tu currículo, te tengo que decir una cosa. Me quedo con el Eurobasket del 2022 y te explico mis motivos. Durante una época teníamos unos jugadores que eran épicos pero en ese campeonato muchos de ellos no pudieron acudir y sacaste lo mejor de los jugadores, demostrando el nivel que tienes como técnico. Te considero el número 1 del mundo. Eres una referencia. Elisa me ha dado una gran alegría con tu renovación», dijo.

Por último, Alejandro Blanco quiso terminar su intervención pronunciándose sobre las grandes cualidades de ambos. «Más allá de lo que hacéis como técnico, hay que quedarse con lo que no se ve, como entrenáis, como habláis a los jugadores, como os respetan y como los tratáis. Eso tiene mucha importancia porque habláis a estrellas y deportistas que están todos los días en los medios. Con vosotros el deporte español tiene un gran presente en la Eurocopa y Preolímpico y el futuro también. Os deseo los mayores de los éxitos. Como presidente del COE confío en la labor que estáis haciendo», apuntó.

La salud del deporte español

Para finalizar, el presidente del COE también habló de la buena salud de la que goza el deporte español y que se podrá comprobar durante este verano durante la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. «El futuro del deporte español será mejor que el pasado y eso es importante para nuestra sociedad. Gracias por invitarme», finalizó Alejandro Blanco bajo una gran ovación en el encuentro Entre Líderes del Deporte de OKDIARIO.