Inda en el I Encuentro ‘Entre Líderes’: «Mazón es brillante y López Miras un pionero»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha participado este miércoles en el I Encuentro Entre Líderes, celebrado en la Torre Azca de Madrid, donde ha presentado a los presidentes de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón Guixot. Allí ha destacado la labor de ambos presidentes en sus respectivas administraciones afirmando que Carlos Mazón es una persona «brillante» y Fernando López Miras un «pionero».

«Carlos Mazón tiene la virtud de que pasó por la esfera privada. Algo que la mayor parte de los políticos no pueden decir. La mayor parte de los políticos han hecho carrera en el mundo de la administración o en el mundo de los partidos, pero Carlos estuvo una temporada bien larga fuera de la política. Y que era un tipo brillante yo lo comprobé cuando él era presidente de la diputación de Alicante», ha afirmado Inda.

Durante su intervención el director de este medio ha señalado algunos de los logros que Mazón ha conseguido como presidente de la Comunidad Valenciana. «Ha conseguido algo que, para quienes hemos vivido en comunidades autónomas en las que hay dictadura lingüística, es algo esencial y es derogar, anular y cancelar la dictadura lingüística que se vivía en la comunidad valenciana», ha dicho.

En esta misma línea ha recordado que Mazón ha derogado el impuesto de sucesiones, donaciones y donaciones en tercer grado, algo, esto último, en lo que la comunidad valenciana es pionera. «Con Carlos Mazón la comunidad valenciana está creciendo más que nunca y ahí tenemos los datos del paro que son los mejores en 16 años», ha asegurado.

Inda también ha elogiado el Gobierno de Fernando López Miras sobre el que ha dicho que es «un pionero». «Es un niño prodigio, fue el presidente más jóven de una comunidad autónoma con 33 años. Desde entonces lo ha hecho muy bien, tuvo un magnífico resultado en las últimas elecciones autonómicas, todas las encuestas le dan ya la mayoría absoluta y se ha consolidado como uno de los políticos más sólidos de este país y además de todo eso es el decano de los presidentes del Partido Popular», ha manifestado.

‘La Verdad sin intermediarios’

Por su parte, la presidenta no ejecutiva de OKDIARIO, Pilar Rodríguez Losantos, ha explicado como se desarrollarán los encuentros Entre Líderes promocionados por este medio. Estos eventos, creados en torno a un debate de actualidad política sin moderadores ni terceros, se configuran como un nuevo formato inédito en el ámbito periodístico y político. «El fundamento básico de OKDIARIO es que seamos capaces de trasladar la verdad sin intermediarios. Y dentro de ese objetivo pensamos como podíamos dar un salto más en esa reivindicación. Entre Líderes es un formato innovador que no se ha hecho nunca antes en España», ha explicado Rodríguez Losantos durante el I Encuentro Entre Líderes celebrado en la Torre Azca de Madrid y que ha tenido como invitados al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón Guixot.

Durante su intervención, la directiva ha recordado los orígenes de este medio como un blog del periodista y actual director de OKDIARIO Eduardo Inda. Unos inicios modestos que lo llevaron a convertirse en uno de los medios digitales más influyentes de España gracias a ocupar un espacio vital para la derecha política.

«Cuando en el año 2015 una página web que se llamaba el blog de Eduardo Inda empieza a escribirse vino a ocupar un espacio que no existía hasta ese momento y era un espacio en el que la derecha conservadora o mejor dicho, la no izquierda (todo lo que está a la derecha del PSOE), tenía asumido como propio una realidad y era que entendían que los argumentarios y la forma de comunicar de la derecha estaba obligatoriamente condenada a ser peor que la de la izquierda. Eduardo Inda tuvo la idea de ocupar un espacio en el que eso no tenía porque ser estructuralmente así y que había otras formas de poder comunicar y de poder trasladar los distintos mensajes que componen ese espacio político que nosotros consideramos mejor y creó lo que hoy en día es OKDIARIO, ha dicho.