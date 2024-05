Luis de la Fuente: «Ningún jugador tiene el puesto garantizado»

Luis de la Fuente compareció tras ofrecer la convocatoria para la Eurocopa de Alemania 2024, en la que España debutará el próximo 15 de junio. Tras un acto de recuerdo a los trofeos continentales conseguidos por nuestra selección (1964, 2008 y 2012), se desveló la lista de 29 jugadores, de los que el seleccionador español tendrá que hacer tres descartes. Aunque dice tenerlo claro, ha dejado claro que «ninguno tiene el puesto garantizado» y que considera que los 29 que están son «los mejores» para plasmar su idea.

«Permitirme primero agradecer a todos los jugadores que no están en la lista, pero que nos han ayudado a estar aquí y, sobre todo, a los lesionados. Muchas gracias a todos y aquí estoy a vuestra disposición», ha comenzado diciendo el seleccionador.

La gran novedad en la lista para la Eurocopa fue la de Ayoze, que se estrenará con España. A él se refirió el técnico riojano, que apuntó que «es un jugador que ha estado en muchas prelistas». Considera Luis de la Fuente que «ahora es el momento de estar». «No miramos la edad. Creo que es su momento y lo va a aprovechar», ha revelado el técnico sobre el futbolista del Betis.

«Simplemente, es por garantizar que quedan jugadores por incorporarse. Todos tienen las mismas opciones. Ante cualquier contratiempo, para cubrirlo. Contamos con jugadores muy polivalentes», ha señalado Luis de la Fuente.

Sobre la presencia de más jugadores de los 26 permitidos, el seleccionador ha señalado sus motivos que le han llevado a hacerlo: «Lo tengo clarísimo a día de hoy. Quedan días por delante y tenemos que aprovechar que la fecha límite es el día 7 de junio. Hay situaciones desagradables para los futbolistas, lesiones, que hacen que cambien. Vamos a aprovechar los límites que nos da la legislación».

«Es una mezcla de análisis, datos y, como punto final, la subjetividad. Hay jugadores que se han quedado fuera. Ahí entran también mis sensaciones, que es una parte muy importante y que complementa a los análisis. Es muy complejo hacer una lista, pero hay otros datos más allá de las estadísticas. Escenarios que se van a dar… A día de hoy, hemos elegido a los mejores», ha destacado sobre los motivos que le llevan a confeccionar las convocatorias.

Ha incidido de nuevo en los motivos que le han llevado a llamar a tres jugadores más: «Queremos protegernos ante circunstancias. Tomaremos las decisiones que tenemos que tomar, pero nos protegemos de cara a las circunstancias que puedan salir».

Luis de la Fuente busca al mejor Pedri

Pedri aparece como uno de los líderes de esta selección, aunque se encuentra en pleno proceso de recuperación. Sobre eso se ha referido Luis de la Fuente, que ha destacado que en él ve «al gran futbolista que es». «Como decís vosotros, las rachas se producen en el rendimiento del futbolista. Con Pedri se está viendo que el ritmo empieza a acercarlo a lo que es Pedri. Tenemos la posibilidad de aprovechar esas alternativas que nos da. Todavía hay tres jugadores», reveló el seleccionador.

Sobre si la presencia de Pedri y Fermín en la lista final está directamente unida a la ausencia del otro, no ha dado detalles. «Lo tengo claro. Veremos la evolución que tendrán. Ahí saldré de dudas. Creo que los jugadores se lo tendrán que ganar», ha desvelado.

La gran incógnita es saber el estado en el que llega el canario: «Pedri es que es el sentir general. No vamos a poner en duda su talento. Lo que necesita es encontrarse con Pedri y está en ese camino. Nosotros vamos a ayudarle. Esa ayuda tiene que ser bidireccional y con él no tengo dudas. Depende de que él esté con seguridad, confianza y suelte el potencial que tiene».

También ha hablado sobre la ausencia de Marco Asensio, una de las sorpresas, que no ha cumplido con las expectativas en el PSG, el seleccionador no quiso pronunciarse: «Admiro a Marco, pero vamos a centrarnos en los que están. Hay que poner en valor a los que están».

Problemas con los delanteros: «Buscamos lo que busca cualquier seleccionador, encontrar el bloque, el equipo mejor. Nuestra búsqueda era esa, ir rotando, que compitan al máximo nivel y encontrar respuesta. Estoy muy contento. No lo hago por datos, ni por número de jugadores. Hemos ido cubriendo las posiciones que creíamos. Estamos muy tranquilos».

Opciones en la Eurocopa

El seleccionador ha valorado si el grupo era el más difícil de toda la Eurocopa, señalando que «es un grupo muy difícil». «Las Eurocopas son muy difíciles y en esta edición no se ha quedado ninguna selección potente fuera, va a ser muy difícil. Tenemos un grupo muy competitivo y lo vamos a demostrar», ha desvelado.

Sobre los problemas recientes en la Federación y la posibilidad de que eso haga desconectar a la afición del equipo, Luis de la Fuente ha sido claro: «Hay que dejar al margen lo que está fuera de lo deportivo. Nosotros podemos controlar los aspectos deportivos. El aficionado tiene que ser capaz de superar esas situaciones para estar con nosotros incondicionalmente. Tiene orgullo de país. Y no me cabe duda que van a estar con nosotros».

También se pronunció sobre el favoritismo de España de cara a la Eurocopa de Alemania. Considera que el equipo puede aspirar a todo porque tiene «el potencial de selecciones muy importantes, de las que seguro que van a estar hasta el final». «Yo siempre he dicho que no es hablar de favoritos. Estamos en disposición de pelear por algo muy importante. Sólo llegan dos e intentaremos pelear por conseguirlo», ha desvelado.

Las novedades

También habló sobre varias de las novedades, como Nacho o Aleix García. El seleccionador se pronunció sobre la presencia de Nacho, al que calificó como «un valor seguro»: «Nacho ha sido campeón de la Liga de Naciones con nosotros. No hay que tener dudas. Durante una temporada se atraviesan altibajos. Nacho nos da una seguridad máxima».

Sobre el mediocentro del Girona, que vuelve tras un gran final de temporada, el seleccionador ha señalado que «tiene todas las opciones de estar». Ha señalado que espera que «siga creciendo y mostrando el potencial de toda la temporada», además de destacar que su presencia y la del resto de jugadores permite que España «pueda jugar en todas las posiciones». «Soy un privilegiado de poder contar con estos futbolistas de tanto nivel como el que tenemos», ha señalado.

El seleccionador confía en Morata

También ha hablado sobre el momento que vive Morata y si le preocupa cómo puede llegar a esta Eurocopa: «Con Álvaro no me preocupa nada. Siempre ha estado a un nivel de matrícula. Es un gran capitán. No tengo dudas. Estará a la altura de lo que le exigimos. Cero dudas».

Llorente vuelve con España y lo hace de cara a la preparación para la Eurocopa. El seleccionador ha destacado que «estuvo en una convocatoria» y que, en ella, «jugó de mediocentro». De la Fuente señaló que el futbolista del atlético «físicamente es un superdotado, tiene muchas variantes tácticas y es completo técnicamente. Tiene mucha versatilidad».

También ha desvelado cuándo fue el momento en el que decidió quiénes eran los integrantes definitivos de la lista: «Ayer esperamos hasta el último momento para asegurarnos de que todos estaban en perfectas condiciones. El número estaba bailando entre 29, 30 0 31. Creemos que con 29 cubrimos todas las expectativas, pero la lista no se cierra hasta el 7 de junio», ha destacado.