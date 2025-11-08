3-1. Griezmann resuelve el atasco del Atlético

Griezmann resuelve el atasco del Atlético con dos goles en la segunda parte que derribaron la numantina defensa de un Levante que aguantó de pie un asedio casi permanente del equipo de Simeone, dominante pero estéril en los remates, sobre todo a balón parado. La victoria consolida a los rojiblancos en zona Champions y les permite abordar con tranquilidad el tercer parón de la temporada. La tarde, eso sí, deja algunos aspectos sobre los que reflexionar, uno de ellos la inexplicable insistencia del Cholo en alinear al noruego Sorloth.

El Atlético arrancó con la suficiente energía como para intimidad al Levante, que se vio obligado a dar un paso atrás y guarecerse en su área del temporal que le caía encima. Barrios pudo marcar, pero Ryan se estiró justo a tiempo, luego no llegó Sorloth a un balón a bocajarro pero, por fin, acabó abriendo el marcador con un centro de Llorente que desvió a su propia portería Dela.

La tarde pintaba magnífica porque el equipo estaba fresco y valiente, pero estamos hablando del Atlético y siempre tiene que verse obligado a escalar montañas. A los 20 minutos, en su primer córner y en su primera llegada, empató el Levante con un cabezazo de Manu Sánchez en el segundo palo ante el que no estuvo rápido Oblak. Vuelta a empezar.

Pese al jarro de agua fría, el resto del primer tiempo fue de nuevo un monólogo rojiblanco. Una y otra vez el balón transitó por el área valenciana y una y otra vez se sintió en la grada la cercanía del gol, pero lo cierto es que no acabó de llegar pese al encomiable esfuerzo doméstico porque el Levante, muy bien ordenado, acabó con todos y cada uno de los centros laterales que intentaron los de Simeone.

Consciente del peligro que corría cerrándose así, el Levante sacó la cabeza del agujero en el arranque de la segunda parte alejando al Atlético del área y empezando a provocar murmullos en la grada. Al final, viendo la desconexión del equipo, el Cholo optó por mover el banquillo y fue mano de santo porque en el primer balón que tocó Griezmann, sustituto del noruego Sorloth, una vez más inoperante, llegó el esperado 2-1 tras un pase excelente de Llorente desde la derecha.

Recuperada la ventaja, tocó repetir la historia de siempre, aguantar el resultado y buscar ampliarlo en un contragolpe. Hubo final feliz con el 3-1 de Griezmann, que remachó en la línea de gol un rechace de Ryan, pero en el intervalo tuvo el Levante el empate en un disparo en el área de Koyalipou ante el que se opuso Oblak con una mano salvadora evitando un colapso casi irreversible porque, además, Carlos Álvarez marcó en el último minuto, pero fue anulado por fuera de juego de Moreno.