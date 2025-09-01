Sabes que eres una persona de clase media-baja cuando tienes estas 4 costumbres en vacaciones

Las últimas estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican que en torno al 42,5% de los españoles se considera de clase media-baja. Por otro lado, el mismo estudio revela que apenas un 0,6% de la población se identifica con los niveles más altos de la pirámide social.

Esta diferencia no solo refleja una disparidad económica, sino también una brecha en hábitos de ocio y en la forma de aprovechar el tiempo libre. Y con el paso del tiempo, estas diferencias se han acentuado. Mientras los sectores con mayores recursos destinan su descanso a actividades culturales o de bienestar, las familias de clase media-baja ajustan sus costumbres a sus bolsillos.

¿Cuáles son las costumbres típicas de las familias de clase media-baja en vacaciones?

En función del presupuesto disponible y la duración de sus vacaciones, las familias de clase media-baja adaptan un estilo particular de viajar, marcado por decisiones prácticas que buscan optimizar al máximo cada experiencia.

A continuación, se presentan 4 de estas costumbres vacacionales de la clase media-baja.

1. Visitar toda la ciudad en un solo día

Una de las costumbres más frecuentes en la clase media-baja es organizar jornadas intensivas para recorrer la mayor parte de la ciudad en el menor tiempo posible. La prioridad no suele ser descansar, sino conocer lo máximo durante la estancia.

Se visitan monumentos, barrios emblemáticos y museos en apenas unas horas, incluso si eso implica largos desplazamientos y cansancio acumulado.

Este tipo de turismo exprés responde a dos factores: las vacaciones suelen ser más cortas y se percibe que no habrá una nueva oportunidad para repetir ese destino en breve. A diferencia de quienes tienen segundas residencias o presupuestos holgados, aquí la planificación gira en torno a la idea de aprovechar cada minuto del viaje.

2. Comprar souvenirs en tiendas para turistas

Otra costumbre característica es la compra de recuerdos en establecimientos orientados al turismo. Camisetas, tazas, imanes de nevera o figuras típicas cumplen una doble función: son pruebas tangibles del viaje y también regalos para familiares y amigos. En la clase media-baja, estas compras se valoran como una forma de extender la experiencia más allá del regreso.

Este hábito está relacionado con la necesidad de materializar un esfuerzo económico que no se repite con frecuencia. Los souvenirs se convierten así en símbolos de pertenencia a un lugar visitado, aunque muchas veces estos objetos no tengan un gran valor económico o cultural.

3. Llevar la maleta llena hasta el límite

Preparar la maleta es otra señal clara de cómo la clase media-baja organiza sus vacaciones. Se tiende a llevar equipaje en exceso, previendo cualquier imprevisto durante el viaje. La idea dominante es simple: «más vale que sobre y no que falte».

Este comportamiento responde tanto a la falta de información previa sobre el destino como a la voluntad de evitar gastos innecesarios en el lugar de llegada. Ropa para todas las estaciones, calzado variado y accesorios de uso ocasional terminan ocupando espacio en maletas que viajan repletas.

De este modo, se reduce el riesgo de necesitar comprar algo durante la estancia.

4. Optar por actividades gratuitas o de bajo coste

Aunque no siempre se mencione, una costumbre recurrente es priorizar actividades sin coste o con entradas reducidas. En las vacaciones de la clase media-baja abundan las visitas a parques, paseos por playas, recorridos urbanos gratuitos o miradores panorámicos.

También se buscan museos con entrada gratuita en determinados días y mercados populares en lugar de restaurantes caros.

Este hábito está vinculado a la necesidad de ajustar el presupuesto vacacional y evitar gastos elevados que puedan comprometer la economía familiar tras el regreso. Así, la planificación incluye tanto el transporte y el alojamiento como la búsqueda de ocio asequible.