Poca gente lo sabe pero así puedes limpiar las cortinas de tu casa sin descolgarlas

Puedes limpiar las cortinas de tu casa sin descolgarlas

La realidad es que esa experiencia que queremos vivir con unas cortinas limpias, ese aroma a limpio que nos apasionará puede acabar siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede ser esencial y que quizás acabará marcando estos próximos días de limpieza en casa, nos espera gracias a las redes sociales que revelan algunos secretos importantes.

Los expertos del blog de Superlimpia nos dan los consejos necesarios para hacer realidad este cambio que queremos, con la ayuda de unos sencillos pasos que serán esenciales que pongamos en práctica.

Elimina el polvo con un aspirador o plumero electrostático. El primer paso para mantener tus cortinas limpias sin descolgarlas es eliminar el polvo acumulado:

Utiliza un aspirador con cepillo suave (modo textil o baja potencia).

Pasa de arriba hacia abajo, prestando atención a los pliegues.

Repite una vez por semana si vives en zonas con mucho polvo o contaminación.

También puedes usar un plumero electrostático o una mopa de microfibra seca para visillos o estores delicados.

Limpieza superficial con vapor o pulverizador. Si las cortinas presentan olores o pequeñas manchas, puedes limpiarlas sin quitarlas con estos métodos:

Vapor a baja temperatura: un vaporizador de mano elimina bacterias y refresca el tejido sin empaparlo.

Pulverizador con agua y vinagre blanco (50/50): aplica a unos 20 cm de distancia, deja actuar y seca con un paño limpio.

Desodorantes textiles: ayudan a neutralizar olores entre limpiezas.

Evita mojar demasiado los tejidos y comprueba primero en una esquina poco visible.

Cómo limpiar estores sin desmontarlos. Los estores suelen ser más prácticos, pero acumulan polvo y grasa, especialmente en cocinas:

Baja completamente el estor.

Pasa una bayeta húmeda con jabón neutro por toda la superficie.

Retira los restos con otro paño humedecido solo en agua.

Deja secar extendido antes de volver a enrollarlo.

En caso de estores plisados o con recubrimiento térmico, evita el exceso de agua y opta por una limpieza profesional para no dañar la estructura.

