Ni sal ni bicarbonato: el truco fácil para desatascar el fregadero de tu cocina al instante

Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar en casa y en la cocina es el atasco del fregadero, un elemento que utilizamos a diario pero que muchas veces no cuidamos como deberíamos. Las consecuencias son que un fregadero en mal estado puede derivar en un colapso en el peor momento, teniendo que llamar de urgencia a un fontanero que arregle el problema a un alto precio económico. Sin embargo, a continuación te traemos una solución que es barata y sobre todo, rápida, para poder acabar con el atasco del fregadero en cuestión de minutos y sin gastarte un pastizal.

Seguro que has oído hablar de la posibilidad de desatascar el fregadero utilizando bicarbonato o vinagre. Sin embargo, esto sólo son arreglos temporales que no solucionarán el problema.

Si lo que quieres es arreglar tu fregadero sin necesidad de contratar a un fontanero, hay un truco mucho más sencillo y efectivo que sólo te costará un minuto y con el que conseguirás un acabado profesional.

El truco infalible para desatascar el fregadero de la cocina

Que el fregadero se atasque es un auténtico engorro. Ya no es sólo tenerlo inutilizado, sino también los malos olores que provoca. No olvides que utilizar productos químicos puede dañar las tuberías en el largo plazo.

Una opción mucho más segura, efectiva y ecológica es usar un alambre. Seguro que tienes alguno por casa o que puedes comprarlo en la ferretería más cercana.

El alambre para desatascar fregaderos es un muelle que puede alcanzar hasta 10 metros de extensión, y tiene una manivela para poder manipularlo. No sólo lo puedes utilizar en el fregadero, también te será útil en la ducha o incluso en el baño.

Estos son los pasos que debes seguir para desatascar tu fregadero con un alambre:

Desenrolla el alambre e introdúcelo en la tubería. Gira la manivela con mucho cuidado para no dañar las cañerías. Cuando notes que el agua fluya, retira el alambre. Elimina todos los residuos que provocan el atasco cuando extraigas la herramienta. Limpia el alambre con desinfectante y guárdalo en un lugar seco para cuando vuelvas a necesitarlo.

Los mejores consejos para desatascar el fregadero

Cuando utilices un alambre para desatascar el fregadero, no olvides ponerte guantes. Vas a estar en contacto con residuos de todo tipo y te aseguro que no es agradable tocarlos.

Además, ten en cuenta que las tuberías son un elemento muy delicado de la casa. Cuando introduzcas el alambre no hagas movimientos bruscos: podrías dañar la cañería y hacer que el remedio sea peor que la enfermedad.

Cuando compres el alambre para desatascar fregaderos vendrá con una hoja con consejos de uso y de cuidado del producto. Síguela y no tendrás problemas.