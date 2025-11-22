Cuándo va a nevar en Cataluña: la AEMET confirma la ola de frío de hasta -15 grados en estas zonas

Cataluña se encuentra en alerta: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado una ola de frío extremo con temperaturas de hasta -15 °C. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que Cataluña se enfrenta desde el viernes 21 de noviembre a una ola de frío intenso que dejará temperaturas históricas de hasta -15 grados en varias comarcas, acompañadas de nevadas significativas en zonas del interior y de montaña.

La alerta afecta especialmente a provincias como Lérida, Gerona y zonas del Pirineo, donde se esperan acumulaciones de nieve que podrían superar los 20 centímetros en cotas altas.

Viento extremo en Pirineo y Ampurdán

La Generalitat de Cataluña ha activado la alerta por viento para este sábado 22 de noviembre y este domingo 23 de noviembre. Se esperan rachas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en zonas de montaña y litoral norte como el Pirineo, el Prepirineo y el Ampurdán gerundense. Las autoridades advierten que el viento combinado con el frío puede aumentar la sensación térmica, convirtiendo el clima en extremadamente peligroso.

Heladas en Lérida, Girona y Pirineos

Las mínimas se desplomarán y se esperan heladas generalizadas, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana. En las zonas más elevadas, la nieve podría acumular más de 20 centímetros, mientras que en cotas bajas caerán nevadas débiles pero persistentes.

La sensación térmica será aún más baja debido al viento y la humedad, aumentando el riesgo de hipotermia y accidentes.

Causas del fenómeno

El frío extremo se debe a la entrada de masas de aire ártico procedentes del norte de Europa. Estas corrientes arrastrarán temperaturas muy bajas y nieve hacia la Península Ibérica, provocando un descenso brusco de grados en toda Cataluña. La combinación de viento y humedad podría aumentar la sensación de frío, convirtiendo la situación en una de las más frías de la temporada.

Según los pronósticos, el fenómeno comenzará a sentirse de forma más intensa a partir de los próximos días, con heladas generalizadas durante la madrugada y la mañana, y temperaturas que no superarán los 0 °C en amplias áreas del territorio. La AEMET ha advertido de que estas condiciones podrían provocar incidencias en el transporte, cortes de carreteras y riesgos para la salud, especialmente en personas mayores y grupos vulnerables.

Riesgos para la población

La ola de frío no solo trae nieve y heladas, sino también peligros importantes:

Cortes y dificultades en carreteras y transporte público .

Riesgo para niños, ancianos y personas vulnerables .

Necesidad de proteger viviendas, vehículos y mascotas ante el intenso frío.

Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de avisos oficiales.