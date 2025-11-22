Asesinato de Encarnita Polo: prisión sin fianza para el acusado de estrangularla hasta la muerte

El acusado de asesinar a la artista Encarnita Polo, de 86 años, en la residencia de ancianos de Ávila en la que ambos estaban internos, ha quedado en prisión comunicada y sin fianza mientras siguen adelante las diligencias judiciales por el crimen. Va a permanecer recluido en una unidad psiquiátrica de un centro penitenciario.

El presunto autor tiene 66 años. Según reveló la investigación, Encarnita Polo fue estrangulada hasta la muerte. Ocurrió el viernes 14 de noviembre.

Tras el asesinato, el hombre fue trasladado a una unidad psiquiátrica ante el estado mental que presenta. Esto hace que se abran dudas sobre su posible imputación, ya que la legislación limita la responsabilidad penal en casos si se demuestra que el autor de un crimen lo hizo afectado muy gravemente por un estado psiquiátrico que no le hace ser consciente de sus acciones o que anula su voluntad. Fuentes de la investigación han indicado que, hasta que se produjo este crimen, el ahora acusado no había mostrado signos de agresividad.

De momento, mientras todos esos extremos se resuelven, sigue avanzando la investigación. El juzgado de Ávila que lleva el caso ha ordenado que quede bajo prisión psiquiátrica. Desde que ocurrieron encontraba bajo custodia policial en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila. Este sábado se ha ordenado su traslado a un centro penitenciario dotado de unidad psiquiátrica, en al que quedará recluido.

A pesar de que sus últimos años estuvieron marcados por la tranquilidad mediática, Encarnita Polo ha sido una de las artistas más famosas de su generación. Tenía a sus espaldas un ejército de fans que le acompañaba a todos sus conciertos. La familia optó por que acabara residiendo en ese geriátrico de Ávila porque esta ciudad era un lugar especial para la fallecida, de hecho, ha sido enterrada allí.

La cantante, que arrasó con el tema Paco, Paco, Paco, nació en Sevilla en 1939 y cobró gran popularidad como rostro habitual de la televisión, en la que no dejó de aparecer tras su retirada del panorama musical, cuando siguió como invitada en los programas.

Su nombre salió de nuevo a la palestra en noviembre de 2012, cuando confesó ser una de las afectadas por las preferentes de Bankia, con las que perdió una cantidad considerable de fondos. Padeció un cáncer que logró superar y pasó sus últimos años de vida alejada de los medios de comunicación.

Décadas después de su exitoso tema Paco, Paco, Paco, la canción se viralizó en 2008 en YouTube, gracias al videoclip de Single Ladies de Beyoncé, gracias a la versión del mismo que hizo un anónimo del vídeo de la estadounidense con la canción de Encarnita Polo.