Increíble pero cierto: ésta es la única ciudad de Estados Unidos cuyo idioma oficial es el español

Con más de 62,5 millones de ciudadanos de origen hispano, Estados Unidos se posiciona como un país con una notable presencia de esta comunidad, según el informe del Instituto Cervantes «El español, una lengua viva». Este grupo representa el 18,9% de la población total, y alrededor del 67,6% de ellos emplea el español como idioma habitual en sus hogares. Dentro de este contexto, hay una ciudad estadounidense que se convierte en un epicentro destacado de este fenómeno.

La relevancia de las comunidades latinas es especialmente evidente en estados como California, Texas y Florida, donde su impacto cultural y demográfico es significativo. Pero, ¿qué ciudad lidera en la proporción de hispanohablantes y se erige como ejemplo de esta diversidad?

La ciudad de Estados Unidos cuyo idioma oficial es el español

Existe una ciudad en Florida que se ha consolidado como un símbolo del predominio hispano: Hialeah, en el condado de Miami-Dade. Este lugar no solo se distingue por su población mayoritariamente hispana, sino también por ser la ciudad de Estados Unidos con el porcentaje más alto de habitantes que hablan español como idioma principal.

Hialeah es una ciudad situada a unos 20 kilómetros al noroeste de Miami. Con una población de 224.669 habitantes según el censo de 2010, destaca por ser la quinta ciudad más grande de Florida y una de las menos diversas en términos étnicos y lingüísticos.

Aproximadamente el 96% de sus residentes se identifican como hispanos o latinos, siendo los cubanos la mayoría, con un 75% de representación. Algunos datos claves son los siguientes:

El idioma español predomina : el 93,1% de los habitantes de Hialeah utiliza el español como su lengua principal en el hogar. En comparación, solo el 6,4% se comunica en inglés, y dos tercios de la población admiten no tener un dominio fluido de este último idioma.

: el 93,1% de los habitantes de Hialeah utiliza el español como su lengua principal en el hogar. En comparación, solo el 6,4% se comunica en inglés, y dos tercios de la población admiten no tener un dominio fluido de este último idioma. Cultura en cada rincón : en las calles de Hialeah, el español no solo se habla, sino que se vive. Taquerías, cafeterías que sirven ‘coladitas’ y agencias de viaje que promocionan rutas a Cuba son parte del paisaje urbano.

: en las calles de Hialeah, el español no solo se habla, sino que se vive. Taquerías, cafeterías que sirven ‘coladitas’ y agencias de viaje que promocionan rutas a Cuba son parte del paisaje urbano. Un carácter único: algunos medios han calificado a Hialeah como «la ciudad menos diversa» del país debido a la homogeneidad étnica de su población. Sin embargo, este contexto sociológico presenta una inversión del paradigma común en Estados Unidos: lo que en otros lugares es una minoría, aquí es la norma.

Cuál fue el papel histórico de los cubanos en Hialeah

La llegada masiva de cubanos tras la Revolución de 1959 marcó un antes y un después en Hialeah. Este enclave se convirtió en el refugio de miles de exiliados que buscaban oportunidades económicas y una vida mejor en Estados Unidos.

Según Guillermo Grenier, sociólogo de la Universidad Internacional de Florida y experto en la comunidad cubanoamericana, Hialeah refleja un fenómeno sociológico único: «Mientras en otras partes de Estados Unidos los hispanos suelen estar aislados, aquí están en el centro de todo».

La consolidación de la comunidad cubana ha mantenido vivas tradiciones culturales y lingüísticas, permitiendo que el español se mantenga como el principal medio de comunicación.

Además, esta particularidad ha convertido a Hialeah en un punto de interés para estudios sobre la integración y las dinámicas culturales de los latinos en Estados Unidos.

Más allá de la lengua, Hialeah también representa un motor económico y político para la comunidad latina. Su alto porcentaje de negocios familiares en español, su participación activa en elecciones locales y su peso en debates nacionales sobre inmigración y cultura hacen que esta ciudad sea un referente que trasciende lo demográfico. Aquí, el español no solo es un idioma, sino una herramienta de cohesión y una fuente de identidad compartida.

Por qué esta ciudad de Estados Unidos se diferencia de otras ciudades hispanohablantes

Aunque otras localidades como Laredo, en Texas, también tienen una fuerte presencia hispana, Hialeah sobresale por la magnitud del uso del español.

Mientras que en Laredo el 90% de los residentes habla español, en Hialeah este porcentaje es superior, alcanzando cifras históricas que rondan el 93%.

Además, la influencia cubana en Hialeah le otorga un carácter distintivo, con expresiones culturales y gastronómicas que lo diferencian de otras comunidades hispanas.

Según el portal Wallethub, Hialeah es la ciudad con el menor porcentaje de residentes identificados como «blancos no hispanos» en Estados Unidos, con solo un 2,75%. Esto refuerza su identidad como un enclave único en el país.