Adiós a repostar en gasolineras low cost si tu vehículo está en esta lista

Se acabó repostar en gasolineras low cost

Las gasolineras de bajo coste nos cambiaron la vida. En el momento en el que llegaron a nuestro día a día, pudimos empezar a desplazarnos por mucho menos. Teniendo en cuenta que la gasolina es un elemento esencial para poder simplemente movernos por un tipo de detalles que pueden ser esenciales.

El debate sobre cómo pueden vender este elemento básico a un precio de saldo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Cada vez más se han convertido en populares y es algo contra lo que deberemos empezar a prepararnos de una forma esencial.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un destacado cambio de tendencia a la hora de poner gasolina o de movernos por el mundo. Estas gasolineras céntimo a céntimo acaban representando un importante ahorro.

A nivel de un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos afectar. Esta manera de movernos por el mundo puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades claves.

Es hora de saber si podemos o no, repostar a unas gasolineras low cost que realmente pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada.

Esta es la lista de vehículos que no pueden repostar este lugar

Los expertos de Mapfre nos explican en su blog que: «El precio del combustible se compone de varios elementos: el coste de la materia prima (petróleo), los márgenes de distribución (logística, almacenamiento, transporte), los impuestos sobre hidrocarburos y el IVA. Todos los combustibles vendidos en España, independientemente de su precio, deben cumplir con los estándares de calidad establecidos por la Ley de Hidrocarburos, lo que garantiza que la gasolina que repostas en una gasolinera low-cost es, en esencia, la misma que la de una estación de servicio convencional. Entonces, ¿Dónde está la diferencia? Las gasolineras low-cost logran reducir sus precios ajustando sus márgenes de distribución, algo que consiguen mediante un modelo de negocio que minimiza costes. Es decir, para eliminan algunos de los servicios que otras estaciones de servicio sí que ofrecen como el reemplazo del personal por surtidores autoservicio. En otras ocasiones recurren a la asociación con supermercados y otros establecimientos, lo que les permite compartir gastos. Estas estrategias se traducen en precios más bajos sin sacrificar la calidad del combustible».

Hay varios motivos que hacen que no todos los coches puedan o quieran repostar en este tipo de lugares esenciales:

La ausencia de aditivos adicionales en el combustible puede conllevar un rendimiento ligeramente inferior a largo plazo, aunque esto no representa un riesgo significativo para la mayoría de los vehículos.

Las gasolineras low-cost suelen ofrecer menos comodidades, como tiendas o áreas de descanso.

La percepción de que la gasolina barata es de menor calidad puede influir en la confianza de algunos conductores, especialmente si han tenido problemas en el pasado.

Además de desventajas, es decir, contras que impiden repostar en estas gasolineras, también tienen sus puntos a favor, siguiendo los mismos expertos:

Repostar en gasolineras de bajo coste puede suponer un ahorro importante a largo plazo, sobre todo si haces muchos kilómetros al año.

Este tipo de estaciones de servicio tienen un menor coste operativo, al no necesitar tanto personal. Además, muchas veces están ubicadas en centros comerciales o supermercados, lo que te permite aprovechar un viaje para hacer varias cosas a la vez.

A partir de ahora ya tienes toda la información necesaria para poder repostar en este tipo de gasolineras que han cambiado la vida de millones de conductores que ahorran cada vez más.