Jupiter, primer líder de la Puerto Portals Dragon Winter Series

El barco suizo Jupiter, de Ben Kolff, es el primer líder de la IX Puerto Portals Dragon Winter Series, que se ha estrenado hoy con una fantástica jornada de competición en la Bahía de Palma en la que han navegado 30 tripulaciones de la clase internacional Dragon y se han podido completar tres mangas.

La primera serie de esta competición, organizada por el Club de Regatas Puerto Portals, tenía que haber empezado ayer, pero el exceso de viento lo impidió. Hoy, la jornada ha empezado con vientos de dirección noroeste con una intensidad de entre 15 y 17 nudos. El viento, como es habitual en esta dirección, ha rolado constantemente, lo que ha obligado a algún cambio de recorrido, y ha ido perdiendo algo de intensidad.

La salida de la primera prueba se ha dado cuando pasaban cinco minutos de las 11.00 horas de la mañana y la manga, un recorrido de 1,2 millas de distancia, se ha completado de forma bastante rápida gracias al buen viento.

El barco alemán Khaleesi, de Nicola Friesen, se ha impuesto en la primera regata tras una dura pugna con el suizo Jupiter, de Ben Kolff, que cuenta a bordo con el portugués Pedro Rebelo de Andrade, uno de los regatistas más laureados de la clase Dragón. La tercera plaza en esta primera prueba ha sido para el Easy, de Michael Zankel, ganador absoluto de la Puerto Portals Dragon Winter Series de la pasada temporada.

En el segundo parcial, el más rápido ha sido el suizo Jupiter y con este triunfo se ha situado al frente de la general. La segunda plaza se la ha llevado el Khaleesi y la tercera posición ha sido para el Annapurna, de Anatoly Loginov.

En la última manga, un recorrido de cinco tramos que ha finalizado en ceñida, se ha impuesto el equipo alemán Flotter Dreier, seguido del Goldkante en segunda posición y el Easy en la tercera.

El suizo Jupiter lidera la clasificación con 10 puntos en su casillero, empatado con el portugués Easy. El podio provisional lo cierra el Khaleesi, que suma 15 puntos.

Tras completar las tres regatas, las tripulaciones han regresado a sus amarres en Puerto Portals y han podido reponer fuerzas con una paella que se ha servido en el village. La primera ronda de esta IX Puerto Portals Dragon Winter Series finalizará mañana domingo, con las pruebas que están programadas a partir de las 11.00 horas.