Ni Cáncer ni Leo: los 2 signos del zodiaco más afectados por Mercurio Retrógrado

Mercurio Retrógrado es uno de los fenómenos astrológicos más temidos por todos. Cada año, éste pequeño planeta, que rige la comunicación, los viajes, la tecnología y los contratos, parece «retroceder» en su órbita vista desde la Tierra. Aunque este movimiento sólo es aparente, se le atribuyen un amplio abanico de efectos que dan lugar a multitud de problemas: retrasos, fallos tecnológicos, conflictos, malentendidos… Sin embargo, no todos los signos del zodiaco sufren los efectos de Mercurio Retrógrado con la misma intensidad. Entre ellos, curiosamente, no se encuentran ni Cáncer ni Leo, como muchos podrían suponer, sino Virgo y Géminis.

Ahora bien, aunque este periodo es conocido por causar problemas, también puede ser útil para la introspección. Los Géminis pueden aprovechar Mercurio Retrógado para replantear proyectos, mejorar la comunicación y aprender a ser más precisos. Por su parte, los Virgo pueden perfeccionar sistemas, detectar errores y organizar su vida de manera más eficiente. En definitiva, aunque los dos signos más afectados sientan los efectos con mayor intensidad, también tienen la oportunidad de sacar provecho de este tránsito para crecer y evolucionar.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más afectados por Mercurio Retrógrado?

#mercurio #retrogrado #sagitario #escorpio #tránsitosplanetarios #cartaastral #cartanatal #astrologia #zodiaco #astrologíapsicológica #cartanatalonline #astroreels #astrology #autoconocimiento ♬ sonido original – GeoAmatista @geoamatista ✨ MERCURIO RETRÓGRADO | 9 al 29 de noviembre ✨ Desde el grado 15 de Sagitario regresando hasta el grado 20 de Escorpio, este retroceso nos invita a un viaje interno profundo y revelador. En Sagitario, Mercurio nos impulsa a revisar nuestras creencias, cuestionar certezas y reenfocar nuestra visión. En Escorpio, nos pide profundizar, mirar lo oculto, soltar lo que ya no sostiene nuestra verdad y tener conversaciones que transforman. 🌙 Preguntas clave: • ¿Estoy siendo honesto conmigo y con mis metas? • ¿Qué verdades internas estoy evitando? • ¿Qué necesita un cierre, claridad o profundidad? 🌒 Consejos para este período: • Pausa antes de decidir. • Revisa acuerdos, planes y conversaciones importantes. • Permite que surja lo que estaba oculto. • Conecta con tu motivación real antes de actuar. • Evita comprar automóviles y elementos electrónicos. Este Mercurio retrógrado no viene a frenarte: viene a realinearte. En Sagitario abre la mente, en Escorpio abre el alma. ♐🦂✨ 💫Los signos que más pueden notarlo serán aquellos con so, luna, ascendente o mercurio en Escorpio, Sagitario, Tauro, Géminis, Acuario, Leo, Virgo y Piscis. También si tienes a mercurio en casa 8 o 9 en tu carta astral. Estáis notando la energía? Os leo ❤️✨ #mercurioretrogrado

Mercurio es el planeta de la comunicación, la inteligencia, el aprendizaje y la gestión de información. En astrología, gobierna los signos de Géminis y Virgo, así que los nacidos bajo estos signos zodiacales tienden a reflejar de manera más intensa las características mercuriales. Durante su retrogradación, estas cualidades pueden volverse especialmente complicadas: los pensamientos se dispersan, los planes se retrasan, los mensajes se confunden y la paciencia se pone a prueba.

Para Géminis, signo de aire conocido por su curiosidad, su versatilidad y su sociabilidad, Mercurio Retrógrado puede provocar problemas en la comunicación y en las relaciones interpersonales. Los Géminis suelen moverse rápido, procesar información a gran velocidad y mantener múltiples proyectos simultáneamente; sin embargo, durante este periodo, la lentitud y la confusión de Mercurio les obligan a frenar y revisar cada detalle cuidadosamente.

Por otro lado, Virgo, signo de tierra caracterizado por su perfeccionismo, su atención al detalle y su naturaleza analítica, puede verse atrapado por su propia exigencia durante Mercurio Retrógrado. Los Virgo suelen planificar meticulosamente su vida tanto personal como profesional, pero los retrasos, errores y malentendidos provocados por la retrogradación pueden generar frustración.

Aunque Géminis y Virgo son los signos del zodiaco más afectados por Mercurio Retrógrado, otros signos también sienten sus efectos, aunque de manera menos intensa. Los signos de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, pueden experimentar retrasos en viajes o problemas con la tecnología, pero su energía y capacidad de adaptación les permiten sobrellevarlos con mayor facilidad.

Mientras, los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, pueden sentirse emocionalmente más sensibles o percibir que las relaciones se tensan, pero rara vez pierden el control de la situación por completo. Por su parte, los signos de tierra, como Tauro y Capricornio, suelen tener mucha paciencia, lo que les ayuda a minimizar los efectos negativos de Mercurio Retrógrado.

Consejos para Géminis y Virgo

Si eres Géminis o Virgo, es importante tomar ciertas precauciones durante Mercurio Retrógrado para minimizar los efectos negativos. Algunos consejos incluyen: