Ni una mancha de cal más: el truco casero de los hoteles para que la mampara parezca nueva cada día

Hay un truco casero de los hoteles para que la mampara parezca nueva cada día, no tendrás que ver ni una mancha más en ellos. Ha llegado el momento de apostar claramente por unos trucos de limpieza que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este tipo de detalles que tenemos en mente, pueden acabar de hacernos cumplir con el sueño de tener un baño limpio en un abrir y cerrar de ojos. Una solución rápida y eficaz contra un enemigo que puede estar muy presente.

Estamos ante un lugar en el que las personas y las duchas se cuentan por centenares. En un hotel la mampara de la ducha puede soportar decenas de duchas en una semana, con personal especializado que es capaz de limpiar este elemento y conseguir que quede como los chorros del oro. Es cuestión de ponerse manos a la obra con él para conseguir aquello que deseamos y más. Un buen básico que acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que no queremos ver ni una mancha más en una parte muy visible de la casa.

No vas a ver ni una mancha más de cal

La cal es un gran enemigo que vamos viendo en numerosas ocasiones y sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en un problema. En especial cuando lo asociamos a un baño que no está sucio, simplemente cuenta con un elemento que cuesta de hacer desaparecer.

Lo que queremos es que cada parte del baño parezca nueva y esté en perfectas condiciones. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.

Estas manchas que aparecen y desaparecen por momentos, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Tener un baño limpio, no necesariamente supone invertir una gran cantidad de tiempo en ello.

Con la ayuda de determinados elementos que tenemos en nuestro poder, conseguiremos aquello que deseamos. Las profesionales que dejan los hoteles en perfectas condiciones, esta forma de hace realidad algunos cambios importantes, pueden ser esenciales en estos días.

En esencia lo que queremos ver es una mampara de la ducha que quede perfecta, pero que no nos ocupe en esta tarea mucho tiempo.

Este es el truco casero de los hoteles para que la mampara parezca nueva

La mampara de la ducha es una de las partes más visibles de cualquier baño, gracias a una correcta limpieza, conseguiremos que nos quede como nueva con el mínimo esfuerzo posible. Es cuestión de ponerse manos a la obra con estos detalles que serán esenciales.

Los expertos de Entorno Baño nos invitan a hacer un mantenimiento continuado para evitar que se concentre la cal, siguiendo estos pasos:

Secado diario: Después de cada ducha, pasa una espátula de goma o un paño seco sobre el vidrio para evitar la acumulación de gotas de agua y restos de jabón.

Limpieza semanal: Usa una mezcla de agua tibia y vinagre blanco para eliminar la cal. Rocía la solución sobre la mampara, déjala actuar unos minutos y luego limpia con un paño de microfibra.

Enjuague y secado: Asegúrate de enjuagar bien con agua limpia y secar con un paño seco para evitar marcas.

Tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia a la hora de limpiar, estos mismos expertos nos indican una serie de productos, naturales y específicos que podemos usar para dejar nuestra mampara como nueva:

Vinagre y bicarbonato: Mezcla ambos ingredientes para eliminar residuos de jabón y cal de manera natural.

Jabón neutro: Ideal para limpiar sin dañar el acabado del vidrio o los perfiles de aluminio.

Productos específicos para mamparas: Existen limpiadores diseñados para evitar la acumulación de cal y proteger los vidrios con un efecto antiadherente.

Además de la frecuencia y los productos, es importante conocer una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia importante. El tipo de ducha tiene mucho que ver en el resultado que vamos a conseguir:

Mampara de ducha fija: Al no tener puertas móviles, es más fácil de limpiar. Presta especial atención a las esquinas y los perfiles donde se acumula la suciedad.

Mampara de ducha frontal: Este tipo de mampara suele tener puertas correderas o abatibles. En el caso de las correderas, revisa los rieles para evitar la acumulación de restos de jabón.

Mampara de ducha en esquina: Asegúrate de limpiar bien las uniones y las gomas de sellado para evitar filtraciones y acumulación de moho.

Pon en práctica estos trucos y disfruta de una ducha que parecerá nueva cada vez que la utilices. Una manera de dejar siempre limpia la mampara.