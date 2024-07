Llevas toda la vida haciéndolo mal: el momento del día que deberías ponerte el desodorante

Hay un momento oportuno en el que deberías ponerte el desodorante, quizás debes hacer caso de los expertos que tienen muy claro cuál es el momento adecuado para hacerlo. Este elemento es uno de los básicos de esta temporada. El verano es la época de máxima esplendor de este elemento básico de la higiene de cada persona. Aunque en invierno quizás podemos hacer la vista gorda, ante unos sudores que no suelen llegar, en verano, sí o sí, vamos a sudar. Oler bien cuando suceda esto es algo que debemos hacer, no solo por nosotros, sino también por los demás.

El olor es una carta de presentación que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no le habías prestado la suficiente atención. Todo el mundo puede tener un descuido y quizás no tengamos muy claro el mejor momento para poner el desodorante. Quizás lo hemos estado haciendo mal toda la vida, si nos fijamos en lo que nos dicen los expertos, hay un momento adecuado para ponerse el desodorante que quizás nunca hubiéramos imaginado. A partir de ahora podrás usar este básico de forma ejemplar.

Quizás lleves toda la vida haciéndolo mal

El desodorante es nuestro mejor aliado, en estos días de verano, aunque quizás no le damos la importancia que se merece. Es un buen básico para nosotros, pero también para todos aquellos que necesitan empezar a moverse en esta época del año. El sudor se convierte en nuestro peor enemigo.

Es imposible no sudar en verano. Por mucho que tengas el aire acondicionado en casa todo el día y pienses que de la puerta hasta el coche no hay un tramo tan largo como para sudar, el desodorante es uno de los básicos que no puedes dejar escapar de las rutinas de higiene intima a las que te enfrentas.

El verano es la época del año en la que tenemos que prestar más atención al desodorante. Las altas temperaturas harán que, en algún momento, debamos tener en cuenta este elemento que acabará marcando nuestro destino. Así que tendremos que afrontar un importante cambio a la hora de poner el desodorante.

El momento elegido para ponernos el desodorante, puedes ser el elemento fundamental para poder superar esa sensación de sudor con olor que queremos evitar. Ya es bastante desagradable el sudor como para que tengamos que incluir también el olor en esta ecuación.

Este es el momento del día adecuado para ponerse el desodorante

El gesto que hacen millones de personas cada día es ducharse a primera hora. Es el momento en el que realizan el aseo antes de salir de casa y cuando se preparan para mostrar su mejor cara. Es entonces, cuando salimos de la ducha con todo limpio, el momento en el que se aplica el desodorante. Ese es el principal error que cometemos todos.

Según los expertos en ese momento, es decir, cuando ya casi vamos a necesitarlo, no es el mejor para ponernos desodorante. Prácticamente, es como si lo tiráramos, no hace el efecto que necesitamos, sino todo lo contrario. Por lo que quizás has estado poniéndote a una hora que no es adecuada el desodorante.

La mejor manera de ponerte el desodorante es junto con el pijama. Sí, aunque pueda parecer algo fuera de lugar. Le estarás dando al desodorante el tiempo necesario para que pueda hacer efecto, toda la noche estará entrando dentro de esos conductos que pueden ser los que acaben provocando el mal olor.

Es cuestión de prepararse para cambiar de hábitos, en ese momento en el que tenemos que estar listos para darlo todo y especialmente en estos días en los que todo es posible. Si tenemos en cuenta que de esta manera conseguiremos que el olor desagradable de ese sudor que es inevitable en esta época del año desaparezca por completo.

Por lo que debemos hacer caso a los expertos que son los que saben cómo funciona este producto. Oler bien en verano es posible, a partir de ahora puedes ponerte bien el desodorante, con lo cual, harás que haga un mejor efecto. Puedes hacer que el verano pase mejor con la ayuda de determinados elementos que son claves.

Una buena colonia también ayuda, pero, sobre todo, la ducha diaria que es imprescindible. Por mucho que tengamos que ahorrar agua, con cinco minutos, jabón y agua tenemos mucho ganado. Evitaremos que el mal olor se instale en nuestro cuerpo. Especialmente cuando debemos hacer frente a una combinación de factores que juegan en nuestra contra.

Las altas temperaturas de estos días pueden ser las causantes de más de un olor desagradable. Procura usar el desodorante correctamente, el agua y el jabón que no falte en estos días en los que el termómetro no dejará de subir y pondrá a prueba todos tus trucos.