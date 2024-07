Fact checked

Una infección de las vías urinarias se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario (riñones, uréteres, vejiga y uretra), aunque la mayoría afectan las vías urinarias inferiores (vejiga y uretra), se documenta en la Clínica Mayo, donde se sostiene que las mujeres tienen un mayor riesgo de contraerla que los hombres.

Las infecciones en la vejiga pueden ser dolorosas y molestas, pero si se extienden a los riñones pueden presentarse graves problemas de salud, así es que en estos casos se suelen tratar con antibióticos. «También puedes tomar medidas para reducir las probabilidades de contraer una infección de las vías urinarias», sostiene el centro médico y OKSALUD indaga sobre ello y recoge un revisión científica, publicada en la Revista Mexicana de Urología, de la que se desprende que el arándano actúa como preventivo, no como tratamiento -recalca- de las infecciones urinarias. Actualmente se están realizando múltiples estudios para encontrar la utilidad de las proantocianidinas en otros órganos.

El arándano encierra muchos beneficios para nuestra salud, entre sus virtudes destaca, comprobado científicamente, su capacidad antioxidante, destaca la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, país que se sitúa como quinto productor mundial de este pequeño fruto, uno de los alimentos con mayor contenido de antioxidantes, además de su aportación de vitamina C, potasio y fibra, que lo convierten en un fortalecedor del sistema inmunitario.

Entre las cinco propiedades de los arándanos, el Gobierno del país centroamericano destaca: «Los arándanos son el mejor aliado contra las infecciones urinarias: el jugo de arándano rojo americano, es una alternativa eficaz a los antibióticos para el tratamiento y prevención de este mal».

El arándano se ha utilizado desde tiempos antiguos como tratamiento de las infecciones urinarias. Se pensaba que actuaba acidificando la orina, pero en estudios recientes se ha demostrado que sus sustancias activas: la fructuosa y las proantocianidinas actúan impidiendo la adhesión de la bacteria E. coli al urotelio, principalmente en mujeres, no así en pacientes con vejiga neurogénica, destaca el estudio.

Numerosos estudios indican que el jugo de arándano no está indicado como el tratamiento de infecciones del tracto urinario, se acepta que el beneficio está en la prevención, se destaca en la revisión sistémica, en la que se agrega que el principal limitante es que debe ser tomado por largos periodos.

El trabajo concluye: «La ingesta continua de arándano se acepta como un preventivo de las infecciones del tracto urinario, principalmente en mujeres y pacientes con cateterismos continuos. Los estudios clínicos aceptan que el ácido hipúrico y la proantocianidina reducen la capacidad de la E. coli para adherirse al urotelio vesical».

En otro estudio publicado en Elsevier se concluye que «a partir de los diferentes estudios clínicos realizados hasta el momento con diferentes grupos de mujeres, se ha demostrado que la ingesta habitual de zumo natural o concentrado reduce significativamente la recurrencia, la bacteriuria y el consumo de antibióticos». En cualquier caso, se añade, «es importante citar que el zumo no tiene acción bactericida ni bacteriostática sino un efecto preventivo más eficaz que el de los productos de síntesis química, pero que requiere para su materialización que el tratamiento se mantenga durante un período de un mes, bebiendo gran cantidad de agua al día, con la finalidad de conseguir micciones frecuentes que dificulten las recurrencias y evitando las bebidas alcohólicas o con cafeína por ser irritantes del tracto urinario».

Otros beneficios para la salud

Además de la prevención de infecciones urinarias, añadir arándanos a la dieta representa un 10 por ciento menos posibilidades de desarrollar hipertensión, documenta el Gobierno de México.

No sólo son ricos en sabor, también en vitaminas A, B y C, que fortalecen el sistema inmunológico y combaten las infecciones. La vitamina C que contienen los arándanos te ayudará a evitar los molestos resfriados y a aliviar los síntomas gripales.

Por su parte, concluye la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los arándanos deshidratados pueden ser empleados para tratar la diarrea y trastornos oculares, incluidos la poca visión nocturna, fatiga ocular y miopía.