La lección de vida de Antonio Machado, poeta español de la generación del 98: «Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar»

«Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar» es uno de los versos más citados de Antonio Machado. Pertenece a Proverbios y cantares, la serie de aforismos breves que el poeta reunió en su poemario Nuevas canciones, publicado en 1924.

Los Proverbios y cantares son composiciones cortas, cercanas al refranero popular, que Machado escribió en la etapa final de su obra. La muerte de su esposa, Leonor, unos años antes, había vuelto su poesía más introspectiva y menos ligada al paisaje de Castilla que predominaba en libros anteriores.

El poema ordena tres verbos (vivir, soñar y despertar) en una escala de valor creciente. Machado no le quita importancia a la vida ni al sueño, pero reserva el lugar más alto para un tercer gesto que exige algo distinto de ambos.

¿Qué significa la frase de Antonio Machado sobre vivir, soñar y despertar?

La versión original, identificada como el proverbio LXXXI de Proverbios y cantares, según Wikisource, reza que «Si vivir es bueno, es mejor soñar, y mejor que todo, madre, despertar».

La frase plantea que vivir ya tiene un valor, pero que soñar lo supera porque permite imaginar algo superior a la experiencia cotidiana, sin necesidad de renunciar a ella. Despertar, el tercer verbo, ocupa el lugar más alto porque exige asumir esa realidad y actuar en consecuencia, en lugar de quedarse solo en la fantasía.

Machado propone que tener un objetivo o imaginar un futuro distinto empuja a salir de la rutina, pero ese impulso solo se vuelve real cuando se traduce en decisiones concretas, es decir, cuando llega el momento de despertar.

El verso plantea la idea de alcanzar algo sin abandonar la experiencia. Machado pide no quedarse solo en la fase de imaginar, para convertir cada meta en una acción concreta, por pequeña que sea.

¿Quién fue Antonio Machado, uno de los mayores poetas españoles?

Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Es el poeta más representativo de la Generación del 98, el grupo de escritores que reflexionó sobre la crisis política y social de España a comienzos del siglo XX.

La obra poética de Machado evolucionó del modernismo inicial de Soledades hacia una poesía más simbólica y filosófica, un camino que continuó en Campos de Castilla y en Nuevas canciones.

Obtuvo la cátedra de francés en Soria en 1907 y la mantuvo en Baeza hasta 1919. Más tarde se trasladó a Segovia, donde colaboró con la Universidad Popular de la ciudad, antes de instalarse en Madrid en 1932. En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española, según recoge el Instituto Cervantes.

Además de su obra poética, Machado escribió varias piezas de teatro en verso junto a su hermano Manuel entre 1926 y 1932. Durante la Guerra Civil española fue evacuado de Madrid a Valencia en noviembre de 1936 y trasladado después a Rocafort.

En 1939 cruzó los Pirineos hacia Francia y llegó a Collioure, donde murió el 22 de febrero de ese mismo año, pocos días después de abandonar España.