Los expertos instan a mezclar bicarbonato con agua oxigenada: por qué se recomienda y para qué sirve el truco

La versatilidad del bicarbonato de sodio en el uso doméstico nunca dejará de sorprendernos, aparte de neutralizar los malos olores, pulir metales y el acero inoxidable y limpiar azulejos y superficies… El bicarbonato ha sido el producto que más hemos utilizado a lo largo de los tiempos para cualquier contratiempo en casa. Aparte de ser económico y común entre las cosas que tenemos por casa, ahora los expertos van más allá y lo recomiendan mezclar con agua oxigenada para lo siguiente:

El nuevo truco entre los expertos de limpieza

Como ya decía antes, los expertos instan a mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada para eliminar la suciedad, desinfectar superficies y blanquear todo de una pasada. Lo que convierte la limpieza en una tarea sencilla. Los expertos ya lo califican con un resultado de «sobresaliente», ya que esta mezcla genera una composición muy poderosa.

El bicarbonato de sodio se encarga de actuar como un abrasivo suave, perfecto para limpiar la suciedad incrustada sin disolver las superficies ni dañarlas; mientras que el agua oxigenada actúa como blanqueador, además de tener propiedades antimicrobianas. Para prepararlo sólo tienes que:

Elegir un recipiente abierto con un poco de profundidad sin tapa, ya que es perfecto para preparar una cantidad considerable de mezcla y evita que el líquido espumoso se derrame.

abierto con un poco de profundidad sin tapa, ya que es perfecto para preparar una cantidad considerable de mezcla y evita que el líquido espumoso se derrame. Mezclar por cada tres partes de bicarbonato, una de agua oxigenada.

La textura de esta mezcla tiene que ser cremosa, parecida a una pasta densa, como la de dientes. Los expertos recomiendan preparar sólo lo que se vaya a usar, porque el agua oxigenada tiende a perder sus propiedades con el paso del tiempo. Además, se hace hincapié en que la mezcla se prepare sin tapa, porque esta reacción puede generar leves gases que hacen que el envase se infle si éste se cierra herméticamente.

Usos domésticos

De entre todos sus usos, esta pasta puede utilizarse para limpiar las juntas de los azulejos, dado que arrastra el moho, los hongos y la suciedad negra que se va acumulando con el paso del tiempo. Por no decir que elimina la grasa incrustada en las bandejas de horno, o que desinfecta las tablas de cortar, por esa propiedad antibacteriana que comentábamos con anterioridad. Asimismo, es un quitamanchas perfecto para el calzado blanco, ya que limpia las suelas de goma, dejándolas como el primer día.