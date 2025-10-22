Esto es lo que todos tenemos en nuestra habitación y debemos sacar de inmediato según los expertos

Entrar a tu dormitorio y encontrártelo bien decorado y ordenado es el sueño de muchas personas aunque con el estrés del día a día lo más probable es que cada noche se te acumule una pila de ropa desordenada y otros trastos que afectan al ruido visual, reducen el espacio y no son nada saludables. Sin embargo, tener el dormitorio ordenado es esencial para que la estancia se vea bonita y acogedora e invite a convertirse en el refugio perfecto para un descanso completo. Esto es lo que todos tenemos en nuestro dormitorio y debemos sacar inmediatamente.

Saca esto de tu dormitorio inmediatamente

Si deseas descansar realmente en tu dormitorio y que este sea un espacio además en el que te sientas tranquilo, dejando fuera todo el estrés que se puede llegar a acumular a lo largo del día, los expertos profesionales y practicantes de KonMari, y también la Asociación de organizadores y organizadores profesionales (APDO), han elaborado un listado de todo lo que podemos llegar a acumular en nuestro dormitorio y que puede acabar generando un ambiente en el que no sintamos esa ansiada tranquilidad.

Tener un televisor en el dormitorio: No es lo más adecuado si realmente quieres descansar. Es algo común, pero no es aconsejable ya que los expertos de APDO consideran que la pantalla evita que la melatonina, que ayuda al cerebro a que comience el ciclo del sueño.

No es lo más adecuado si realmente quieres descansar. Es algo común, pero no es aconsejable ya que los expertos de APDO consideran que la pantalla evita que la melatonina, que ayuda al cerebro a que comience el ciclo del sueño. Documentos y facturas : Todo lo que tenga que ver con el trabajo debe estar fuera del dormitorio. Cualquier papel o documento que nos recuerde al trabajo o a los quehaceres en casa nos generará estrés aseguran los expertos.

: Todo lo que tenga que ver con el trabajo debe estar fuera del dormitorio. Cualquier papel o documento que nos recuerde al trabajo o a los quehaceres en casa nos generará estrés aseguran los expertos. Despacho o escritorio : Aunque trabajes en casa, no montes tu office en el dormitorio. Los expertos consideran que debes diferenciar ambos espacios uno para trabajar y el otro para descansar.

: Aunque trabajes en casa, no montes tu office en el dormitorio. Los expertos consideran que debes diferenciar ambos espacios uno para trabajar y el otro para descansar. Smartphone : Al igual que el televisor, la luz que emite el móvil provoca que nuestro cerebro no desconecte nunca. En e caso de que lo uses para despertarte o que lo quieras tener por si surge una emergencia, procura tenerlo en el dormitorio de al lado o lo más lejos posible de tu cama.

: Al igual que el televisor, la luz que emite el móvil provoca que nuestro cerebro no desconecte nunca. En e caso de que lo uses para despertarte o que lo quieras tener por si surge una emergencia, procura tenerlo en el dormitorio de al lado o lo más lejos posible de tu cama. Comida : APDO recomienda que para el dormitorio lo ideal es la ambientación relajante que se consigue con una luz tenue y unos aromas que huelan bien, dejando de lado cualquier tipo de comida.

: APDO recomienda que para el dormitorio lo ideal es la ambientación relajante que se consigue con una luz tenue y unos aromas que huelan bien, dejando de lado cualquier tipo de comida. Mesita de noche desordenada : La mesita de noche es mejor tenerla prácticamente vacía. El desorden nos generará estrés y puede incluso, según los expertos, que nos provoque el que no conciliemos bien el sueño dado que estaremos pensando en cómo ordenarla.

: La mesita de noche es mejor tenerla prácticamente vacía. El desorden nos generará estrés y puede incluso, según los expertos, que nos provoque el que no conciliemos bien el sueño dado que estaremos pensando en cómo ordenarla. Cosas debajo de la cama: Muchas camas tienen cajones o también un pequeño hueco para meter cosas, pero los expertos de KonMari consideran que sólo son útiles en el caso de usarlos para guardar por ejemplo mantas o ropa de cama. Todo lo que no sean artículos que a la larga usaremos para el dormitorio servirá solo para generarnos más estrés.

Muchas camas tienen cajones o también un pequeño hueco para meter cosas, pero los expertos de KonMari consideran que sólo son útiles en el caso de usarlos para guardar por ejemplo mantas o ropa de cama. Todo lo que no sean artículos que a la larga usaremos para el dormitorio servirá solo para generarnos más estrés. Ropa acumulada en el armario: Si tienes el armario en el dormitorio, procura que esté bien ordenado. No acumules ropa, especialmente la que suele quedarse fuera, en una silla o incluso en el suelo. Si te levantas por la mañana y ves que es fácil acceder a ropa y complementos para arreglarte te sentirás mejor que en el caso de tener que levantarte y ponerte a buscar entre montañas de ropa acumulada.

Junto a todo lo mencionado, los expertos aseguran que todo lo que sean libros, a no ser que sea uno que estemos leyendo por las noches, cosméticos que quizás ya no sirven o que no usamos, o aparatos para ejercitarse no generan relajación sino que sólo nos cargan de más estrés.

Por otro lado, recomiendan cortinas que sirvan realmente para aislarnos del exterior y dormir bien por las noches, que el dormitorio no tenga un exceso de decoración y que en el caso de tener mascotas es mejor tener sus juguetes y cosas fuera del dormitorio y procurar una buena limpieza para evitar pelos en la cama o en el dormitorio en general.