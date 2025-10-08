Cuándo es Halloween 2025 en España: todo lo que necesitas saber de la noche de los muertos

Halloween, la noche más terrorífica del año, vuelve a España en 2025 cargada de disfraces, calabazas, fiestas y pasajes del terror. Aunque esta celebración tiene sus raíces en la tradición celta y se popularizó en Estados Unidos, cada vez son más los municipios que adoptan esta festividad, combinando miedo, diversión y gastronomía para todas las edades. En 2025, Halloween se celebrará el viernes 31 de octubre.

El origen de Halloween se remonta al Samhain celta, una festividad que marcaba el final de la cosecha y la llegada del invierno. Se creía que en esta noche los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos, lo que daba lugar a rituales y celebraciones para protegerse de ellos. Con la migración y la influencia cultural estadounidense, Halloween se fue popularizando en España desde finales del siglo XX.

Halloween 2025 en España

En toda España, Halloween se ha convertido en una oportunidad para disfrutar de fiestas temáticas, pasajes del terror y actividades al aire libre. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia organizan eventos que van desde conciertos de música y espectáculos de magia hasta experiencias interactivas de terror. Entre los pasajes del terror más destacados se encuentran Halloween Horror Zone en Torrejón de Ardoz. Asimismo, en 2025, se espera que muchos municipios ofrezcan recorridos nocturnos por cementerios históricos, visitas guiadas con relatos de fantasmas locales y rutas culturales tematizadas.

La decoración de hogares y locales comerciales es otra parte fundamental de la celebración de Halloween 2025 en España. Las calabazas talladas con caras terroríficas, conocidas como jack-o’-lanterns, son el símbolo más reconocible de Halloween. Este año, además de las clásicas calabazas naranjas, se espera ver decoraciones innovadoras que incluyen luces LED, proyecciones holográficas y efectos sonoros para crear ambientes inmersivos.

Por otro lado, la gastronomía tiene un papel destacado el 31 de octubre. Los dulces y golosinas son esenciales para la tradición del «truco o trato», que cada vez gana más fuerza en barrios y urbanizaciones españolas. Además, los restaurantes y bares temáticos aprovechan la fecha para ofrecer cócteles con nombres de terror y postres inspirados en brujas, calabazas o fantasmas.

Disfraces

Los clásicos nunca pasan de moda: vampiros, brujas, zombis y fantasmas siguen siendo las opciones más popularesSin embargo, en 2025 se espera un aumento en los disfraces inspirados en películas de terror, series de éxito y videojuegos.

Además, los disfraces de grupo y familiares están ganando protagonismo. Cada vez más personas optan por coordinar disfraces para fiestas, creando temáticas completas que van desde familias de fantasmas hasta bandas de villanos de películas.

En definitiva, los disfraces de Halloween 2025 en España ofrecen opciones para todos los gustos y edades. Desde lo clásico hasta lo moderno, cada persona puede encontrar la forma de vivir la noche más terrorífico del año con una gran dosis de estilo, imaginación y, sobre todo, mucha diversión.

Halloween Horror Zone 10

La Comunidad de Madrid se prepara para dar la bienvenida a Halloween Horror Zone, el pasaje del terror más grande de la región. Organizado por la asociación Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz con la colaboración del Ayuntamiento, este evento se celebrará en la Plaza de Toros Municipal durante el puente de Todos los Santos.

Halloween Horror Zone combina ScareZones, Zonas Temáticas y FoodTrucks, ofreciendo un recorrido inmersivo con más de 40 actores en directo Este año, la experiencia se acompañará de nuevos efectos especiales que harán que los asistentes sientan que están dentro de una auténtica película de terror. Además, en el exterior de la plaza, habrá un pasacalles temático, música a cargo de DJ Horror y una variada zona de FoodTrucks.

La entrada tiene un precio de 3 euros por persona, de los cuales 1 euro se destina a fines benéficos. Este año, la recaudación se donará a la asociación Sonrisas sin Cáncer, mientras que el año pasado se apoyó a las víctimas de la DANA. El pasaje está adaptado para personas con movilidad reducida.

El horario del evento será el viernes 31 de octubre de 19:00 a 01:00 horas, el sábado 1 de noviembre de 18:00 a 01:00 horas y el domingo 2 de noviembre de 18:00 a 22:00 horas. Las entradas se adquieren directamente en taquilla, coincidiendo con la hora de entrada, y la organización recuerda que no se admiten devoluciones.