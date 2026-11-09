Los chefs expertos coinciden: para afilar un cuchillo de cocina y que quede como el primer día, sólo necesitas una taza o un plato

Un cuchillo que deja de cortar bien es algo que se nota enseguida. Por ejemplo, cuando cortamos una cebolla y cuesta más de lo normal y acabamos haciendo más fuerza de la necesaria. Y aunque lo habitual es pensar en una piedra de afilar o en uno de esos aparatos específicos que venden para recuperar el filo, lo cierto es que existe un truco mucho más sencillo para salir del paso.

Sólo hace falta una taza o un plato de cerámica. Eso sí, no sirve cualquier parte, sino que el secreto está en la base, concretamente en ese anillo áspero que queda sin esmaltar y que podemos ver al darle la vuelta. Esa superficie puede actuar de manera parecida a una piedra fina y ayudar a recuperar el filo de un cuchillo de acero que empieza a perder corte. No hace falta mucho más, pero sí hacerlo con cuidado.

Para afilar un cuchillo de cocina sólo necesitas una taza o un plato

Si damos la vuelta a una taza de cerámica, veremos que en la base suele quedar un aro más rugoso y sin el brillo del resto de la pieza. Esa es precisamente la zona que nos interesa, dado que la cerámica es suficientemente dura como para actuar sobre el acero de muchos cuchillos de cocina y por eso puede utilizarse para repasar el filo y devolver algo de corte a una hoja que ya no responde igual que antes.

No hablamos, eso sí, de reparar un cuchillo muy deteriorado. Si el filo tiene mellas, está completamente romo o necesita rehacerse, una piedra de afilar o un profesional será mucho más adecuado. Pero para un cuchillo que simplemente empieza a perder eficacia, la taza puede sacarnos del apuro.

Cómo afilar un cuchillo con una taza o un plato

Lo primero es colocar la taza boca abajo sobre una superficie estable. Mejor todavía si ponemos debajo un paño húmedo para evitar que se mueva mientras trabajamos. Después se apoya el filo sobre la zona áspera de la base. El ángulo suele estar alrededor de los 15 o 20 grados, dependiendo del tipo de cuchillo. El portal BBC Good Food señala precisamente ese margen como referencia habitual para trabajar el filo de muchos cuchillos de cocina.

A partir de ahí, se desliza la hoja desde la parte más cercana al mango hasta la punta, como si quisiéramos cortar una lámina muy fina de la superficie. No hace falta apretar demasiado. Lo importante es mantener el ángulo y repetir el movimiento de manera uniforme. Podemos hacer entre cinco y diez pasadas por un lado y repetir después exactamente lo mismo por el otro. De este modo evitamos trabajar mucho más una cara que la otra y dejar el filo desequilibrado. Y una vez terminado, se lava bien el cuchillo y se seca antes de volver a utilizarlo.

Cómo saber si el cuchillo necesita afilarse

Hay varias formas bastante sencillas de comprobarlo. Una de las más conocidas es intentar cortar una hoja de papel. Si el cuchillo entra con facilidad y consigue hacer un corte limpio, el filo todavía está en buenas condiciones. También podemos comprobarlo con un tomate. Cuando la hoja tiene que presionar demasiado para atravesar la piel o acaba aplastando el alimento antes de cortarlo, seguramente ha llegado el momento de repasarla.

BBC Good Food recuerda además que un cuchillo afilado no sólo trabaja mejor, sino que también puede resultar más seguro ya que si está desafilado solemos ejercer mucha más presión y aumenta la posibilidad de que resbale. Otro detalle importante es no confundir afilar con asentar el filo. Una chaira, por ejemplo, se utiliza principalmente para realinear el borde de la hoja, mientras que una superficie abrasiva elimina una cantidad mínima de metal para recuperar el corte.

Cómo conseguir que el filo dure más tiempo

Una vez afilado, también importa cómo tratamos el cuchillo. Meterlo en el lavavajillas no suele ser buena idea. Allí puede chocar con otros utensilios y el filo termina sufriendo más de la cuenta. Lo mismo ocurre con la superficie sobre la que cortamos. Las tablas de madera o plástico son mucho más respetuosas con la hoja que una encimera de granito, mármol o una tabla de vidrio. Estas superficies son muy duras y pueden hacer que el cuchillo pierda el filo bastante más rápido.

Tampoco conviene dejarlo durante horas dentro del fregadero, mezclado con platos y cubiertos. Además del riesgo de cortarnos al meter la mano, la hoja puede recibir golpes que terminen afectando al borde. Y si utilizamos cuchillos especiales, especialmente algunos japoneses o modelos de cerámica, mejor consultar las indicaciones del fabricante antes de recurrir a este truco. Los cuchillos cerámicos, por ejemplo, necesitan sistemas de afilado específicos y no deben tratarse igual que uno convencional de acero.

Pero para el típico cuchillo de cocina que simplemente ya no corta como antes,, una taza de café puede convertirse en una solución rápida. Sólo hay que darle la vuelta, buscar la parte sin esmaltar de la base y trabajar ambos lados de la hoja con movimientos suaves y el mismo número de pasadas.