Un rumano irrumpe con un cuchillo en una tienda de Palma y le ofrece sexo a la empleada: «He venido a darte lo tuyo»

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen rumano por irrumpir con un comercio de Palma armado con un cuchillo, amenazar gravemente a la trabajadora y ofrecerle sexo sin motivo alguno. El varón, además, robó varios artículos antes de huir del establecimiento.

Los hechos se desencadenaron el pasado sábado a plena luz del día, cuando el sospechoso accedió al establecimiento comercial. Lejos de actuar como un cliente habitual, el hombre se dirigió directamente a la dependienta mientras se realizaba tocamientos en sus partes íntimas. En ese instante, le espetó de forma amenazante: «He venido a darte lo tuyo», para acto seguido preguntarle si quería mantener relaciones sexuales con él.

Pese al impacto y la gravedad de la situación, la empleada reaccionó con entereza y le exigió de inmediato que abandonase el local comercial. Lejos de deponer su actitud, el asaltante redobló la intimidación con una advertencia tajante: «Como se te ocurra hacer algo, te vas a enterar».

Consciente de la extrema peligrosidad del individuo, quien portaba consigo un arma blanca, la dependienta logró accionar el botón del pánico de forma discreta, evitando levantar las sospechas del agresor. Instantes después, tras apoderarse de varios artículos de la tienda, el asaltante se dio a la fuga a pie.

La señal de alarma activó inmediatamente los protocolos de seguridad. La sala del 091 comisionó con urgencia a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), cuyos agentes se personaron en el lugar en cuestión de pocos minutos. Tras entrevistarse con la víctima y recabar tanto su testimonio como las declaraciones de testigos presenciales y las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda por las calles colindantes.

El operativo dio frutos con gran rapidez: los agentes interceptaron al sospechoso en las inmediaciones del comercio. Durante el preceptivo cacheo superficial, la dotación policial halló entre sus pertenencias tanto el cuchillo utilizado durante el asalto como los artículos sustraídos momentos antes. Ante tales evidencias, los agentes procedieron de inmediato a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.