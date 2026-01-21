Alerta en España por lo que está empezando a pasar en Australia: avisan de que el riesgo es grave

Ante el aumento de infracciones por parte de usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos, especialmente por parte de menores, Australia ha adoptado una medida contundente que podría llegar a España: La policía de Australia Occidental ha destruido físicamente estos vehículos tras detectar riesgos graves para la seguridad vial, como parte de la Operation Moorhead en Perth. La medida no busca prohibir el uso de vehículos de movilidad personal, sino frenar conductas temerarias y concienciar sobre la normativa vigente.

Según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, los accidentes con peatones representan menos del 10% del total de accidentes en los que está involucrado un VMP. Mientras, el 80% de los accidentes de un vehículo de movilidad personal siempre involucran a un vehículo más pesado. Uno de los accidentes más comunes es el impacto lateral: el VMP circula por la derecha de vehículos que pueden girar, generalmente porque existe un carril bici. El vehículo no ve al VMP porque está en un punto ciego y hace el giro creyendo que no hay nadie. También son habituales los accidentes en los que un conductor abre la puerta de su vehículo sin mirar, y ésta invade parte de la calzada o del carril bici.

El auge de los vehículos de movilidad personal

A la hora de adquirir un VMP, aquellos comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso. Los VMP comercializados​ hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, sólo podrán hacerlo los VMP que cuenten con la certificación.

Desde el 22 de enero de 2024, los VMP que se comercialicen deben cumplir una serie de características técnicas mínimas para su certificación. Podrán circular a una velocidad máxima de 25 km/h, a partir de la cual el motor dejará de impulsar al vehículo, y deberán disponer de sistemas antimanipulación tanto para la velocidad como para la potencia. Además, deberán contar con un indicador de información visible en el que conste tanto la velocidad a la que se circula como el nivel de batería.

En cuanto al sistema de frenado, todos los vehículos destinados al transporte personal deberán disponer de dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5 m/s², y los vehículos de más de dos ruedas deberán estar equipados con freno de estacionamiento. En materia de visibilidad, los VMP deben contar con catadióptricos frontales de color blanco, en ambos laterales de color blanco o amarillo auto y traseros de color rojo, y la luz de freno debe estar diferenciada o combinada con la luz trasera.

Asimismo, los VMP destinados al transporte de mercancías u otros servicios deberán llevar reflectantes laterales de color amarillo auto y traseros de color rojo en aristas y vértices de la carga para señalizar claramente la altura y anchura en situaciones de baja visibilidad. Todos los VMP deben estar equipados con un avisador acústico y, si tienen menos de tres ruedas, un sistema de estabilización en aparcamiento consistente en una pata de cabra lateral o un caballete central.

«Le hemos dado la consideración jurídica de vehículo. Eso, a efectos del reglamento de circulación, quiere decir lo siguiente: primero, prohibido el alcohol. Segundo, prohibidos los auriculares. Y tercero, prohibido circular por las aceras. Estas son normas comunes a todos los vehículos. Asimismo, se ha puesto el límite de 25 km/h como velocidad máxima para los patinetes y se ha prohibido su circulación por las carreteras», explicó el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la Comisión de Interior del Senado.

Inscripción y registro de vehículos de movilidad personal

Según la Ley 5/2025, aquellos vehículos de movilidad personal con un peso superior a 25 kg y velocidad superior a 14 km/h, deberán estar asegurados (sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos) antes del 26 de enero de 2026. Las sanciones por incumplir esta norma oscilarán entre los 200 y los 1.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.

«Los VMP siguen sumando siniestros. En 2024, un total de 13 personas, la mayoría hombres, perdieron la vida como consecuencia de un siniestro ocurrido cuando utilizaban un vehículo de movilidad personal (VMP). A esta cifra se suma un 1 motociclista fallecido en un siniestro con un VMP implicado, lo que hace un total de 14 víctimas mortales», alerta el Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024 de la Fundación Mapfre.

Finalmente, cabe recordar que el artículo 38.1 del Reglamento General de Circulación establece lo siguiente: «Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida (artículo 18.1 del texto articulado).

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del itinerario alternativo».