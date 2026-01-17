La conducción en moto bajo la lluvia sigue siendo uno de los grandes retos para el motorista, especialmente por la pérdida de visibilidad provocada por el agua y lel vaho en el casco de la moto. Para dar respuesta a este problema llega Seewell, un nuevo dispositivo desarrollado específicamente para mejorar la visibilidad en condiciones adversas.

Seewell es el único dispositivo del mercado capaz de eliminar simultáneamente el agua de lluvia y el vaho de la visera, mediante un sistema de barrido mecánico manual, sencillo e intuitivo. Su accionamiento requiere el mismo gesto que limpiar la visera con el guante, pero con la ventaja de actuar por ambas caras.

Tecnología mecánica Always On

El dispositivo no utiliza baterías ni componentes electrónicos. Su funcionamiento es completamente mecánico, lo que garantiza una tecnología Always On, siempre disponible y sin mantenimiento. Una solución pensada para el uso real y continuo del motorista. Seewell es compatible con la mayoría de viseras del mercado y puede montarse y desmontarse en segundos, sin herramientas ni modificaciones.

La visibilidad como factor crítico

Los días de lluvia incrementa el riesgo de accidente hasta en un 70%, y una parte significativa de los siniestros está relacionada con la falta de visibilidad, uno de los principales factores de riesgo en la conducción en moto. Según una encuesta interna realizada a más de 200 usuarios, este es además uno de los aspectos que mayor molestia genera entre los motoristas.

Seewell actúa directamente sobre este problema, ofreciendo una solución práctica y eficaz que mejora la visibilidad de la carretera durante la conducción.

Diseño y fabricación en ‘made in Spain’

El dispositivo ha sido diseñado y fabricado íntegramente en España, con un enfoque centrado en la seguridad, la calidad, la durabilidad y la sostenibilidad para eliminar el vaho del casco de la moto. Se trata de un producto patentado, desarrollado para responder a las exigencias del uso diario y con un posicionamiento económico accesible.