La lista de los 10 SUV más vendidos en España: buenos, bonitos y baratos

Los SUV, gracias a su combinación de diseño atractivo, confort y versatilidad se han convertido en los vehículos más deseados por los conductores en España, y resulta interesante conocer cuáles fueron los modelos más vendidos en 2025. Una de las principales razones que ha impulsado su popularidad es la posición de conducción elevada, que ofrece una mejor visibilidad y, por ende, una mayor sensación de seguridad al volante. Asimismo, aunque muchos modelos están especialmente diseñados para entornos urbanos, otros tienen características similares a las de un todoterreno.

Respecto al espacio y la comodidad, el habitáculo de los SUV es más amplio y, además, su maletero es más grande que el de un vehículo compacto o un sedán. Si bien es cierto que hasta hace unos años recibían opiniones muy negativas por su consumo elevado, hoy en día el panorama ha cambiado por completo: algunos de los SUV más vendidos en España en 2025 reducen la huella ambiental. Teniendo todo esto en cuenta, son la opción perfecta tanto para el día a día en ciudad como para viajes largos.

Los SUV más vendidos en España en 2025

En primera posición se sitúa el MG ZS, que con 23.731 unidades vendidas se consolida como el SUV más vendido del año. El segundo puesto lo ocupa el Hyundai Tucson, con 21.974 matriculaciones. Es uno de los SUV más completos del segmento compacto y se puede encontrar con motores híbridos e híbridos enchufables.

En tercera posición aparece el SEAT Arona, con 20.294 unidades. Es una de las opciones más populares en entornos urbanos gracias a su tamaño y eficiencia.Muy cerca se queda el Peugeot 2008, cuarto con 20.272 ventas, que destaca por su diseño llamativo.

El Nissan Qashqai, pionero del segmento, ocupa el quinto lugar con 19.556 unidades, seguido de cerca por el Toyota C-HR (19.531), un modelo conocido por su fiabilidad y a su sistema híbrido. También Toyota coloca al Yaris Cross en séptima posición con 19.374 ventas, demostrando el tirón de los SUV pequeños electrificados. Cierran el ranking el Renault Captur (19.011), el Volkswagen T-Roc (18.740) y el Kia Sportage (15.805).

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que «el mercado de la automoción en 2025 se ha comportado mucho mejor de lo esperado y nos acerca ya a las cifras de ventas que teníamos antes de la pandemia. Esto se ha debido en gran medida al buen comportamiento de las matriculaciones de vehículos electrificados, gracias a que los planes MOVES han funcionado. En segundo lugar, ha habido muchas matriculaciones vinculadas a la comunidad valenciana, a medida que los valencianos afectados por la DANA han recuperado su movilidad.

Y, en tercer lugar, y muy importante, gracias a los planes de renovación del parque que han estado operativos en muchas comunidades autónomas y que también han sumado a la estadística. Con este buen año lo que esperamos es un año 2026 en la misma línea y de hecho la previsión es que cerremos entre 1.250.000 unidades y 1.300.000 unidades. En este caso, si somos capaces de poner en marcha cuanto antes el plan Auto+ de incentivos al vehículo electrificado y también si se pone en marcha ese Plan Nacional de Renovación del Parque que ha quedado recogido en la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada».

Nuevo MGS6 EV

Después de cerrar 2025 con el MG ZS como uno de los SUV más vendidos en España, la marca refuerza su gama eléctrica con el lanzamiento del nuevo MGS6 EV, un SUV 100 % eléctrico, que llegará a España en el primer trimestre de 2026. Mide 4,71 metros de largo y destaca por una distancia entre ejes de 2,83 metros. El habitáculo apuesta por la tecnología y la funcionalidad, con cuadro digital de 10,25 pulgadas, pantalla central de 12,8 pulgadas, controles físicos para funciones clave y numerosos espacios portaobjetos. El maletero tiene una capacidad de 493 litros, ampliables hasta 1.910, y cuenta con un compartimento delantero.

A nivel mecánico, el MGS6 EV utiliza una batería NMC de 77 kWh. La versión de tracción trasera desarrolla 244 CV y alcanza hasta 530 km de autonomía WLTP, mientras que la variante de tracción total llega a 361 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos y tiene una autonomía homologada de 485 km. Admite carga rápida de hasta 144 kW.

En cuanto al calendario de novedades de 2026, enero arranca con Alfa Romeo Tonale, BMW iX3 y Citroën C5 Aircross. Febrero suma Alpine A390, Fiat Grande Panda y Mercedes-Benz GLC. Marzo destaca por Dacia Sandero, Jeep Compass y Toyota RAV4. Abril trae CUPRA Raval, Ferrari eléctrico y Kia EV2. Mayo apuesta por Fiat 500 Hybrid, Porsche Cayenne Electric y Renault Twingo. Junio incorpora DS N°7, Lexus ES y Toyota Hilux. Julio añade Kia Seltos, Mercedes-AMG EV y Opel Astra. Agosto es más tranquilo con BMW X5, Skoda Epiq y Leapmotor B03X. Septiembre introduce Audi Q7, Lancia Gamma y Volkswagen ID. Polo. Octubre suma Jeep Recon, Omoda 4 y Volkswagen ID.4. Noviembre destaca con Audi Q9, Fiat Fastback y Nissan Juke. Diciembre cierra con BMW i3, Porsche Boxster y Volkswagen ID.Cross.