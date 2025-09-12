Adiós para siempre al papel higiénico: su sustituto ya está aquí y te va a cambiar la vida

El papel higiénico, un producto que forma parte de nuestra vida cotidiana, podría tener los días contados ante el auge del washlet, un inodoro inteligente que nació en Japón y transforma por completo la experiencia de ir al baño. Básicamente, consiste en un inodoro con asiento calefactable y un sistema de chorros de agua que limpia con precisión las partes íntimas. Además, muchos modelos incluyen secado con aire caliente, desodorización automática y apertura y cierre de tapa automáticos.

El origen del papel higiénico se remonta a hace miles de años en la antigua China, donde se utilizaba papel para la higiene personal, aunque eran hojas de gran tamaño y textura irregular. Sin embargo, el papel higiénico, tal y como lo conocemos, no surgió hasta el siglo XIX. Con el tiempo, se consolidó como un símbolo de limpieza y confort. Sin embargo, muchos expertos advierten de sus inconvenientes (tala de árboles, consumo masivo de agua y luz en su producción…). Aquí es donde entra en juego el washlet, un inodoro inteligente que combina bidé y tecnología avanzada.

El sustituto del papel higiénico

El washlet es un dispositivo de última generación diseñado para mejorar la higiene personal. Como explican los viajeros que lo prueban en Japón: «Es muy agradable y cálido. Me sorprendió bastante. El váter se abre directamente al acercarte y la tapa del váter está caliente siempre. Ahora queremos comprarnos uno».

Los modelos han evolucionado mucho desde sus inicios, y hoy en día incorporan paneles de control con múltiples funciones. Entre las opciones más habituales se encuentran el ajuste de la intensidad y la temperatura del chorro de agua. Además, muchos inodoros inteligentes incluyen secado con flujo de aire caliente y funciones adicionales como música ambiental. Algunos incluso incorporan asientos calefactables, tapas que se abren automáticamente al acercarse y sistemas de desodorización integrados.

Características

La característica más destacada de este tipo de inodoros es la limpieza con agua, ya que aplican un chorro preciso y regulable. Además, muchos modelos incorporan flujo de aire caliente, que seca la zona después de la limpieza. Cada persona puede ajustar parámetros como la temperatura y presión del agua, la intensidad y temperatura del aire para el secado, e incluso la posición del cabezal o cánula para una limpieza más precisa. Algunos modelos avanzados incluso permiten guardar perfiles de usuario, de manera que cada miembro de la familia pueda acceder a su configuración predeterminada. Intuitivos y fáciles de usar

Al contrario de lo que se podría pensar, instalar un inodoro inteligente es muy sencillo, sin necesidad de grandes obras. La mayoría de los modelos funcionan con una toma de agua convencional y una conexión eléctrica estándar. Algunos modelos incorporan la cisterna dentro de la taza, liberando espacio y ofreciendo mayor flexibilidad para la instalación.

Uno de los aspectos más relevantes de los inodoros inteligentes es su contribución a la sostenibilidad. Al reducir drásticamente la necesidad de papel higiénico, se disminuye el consumo de árboles, agua y energía asociada a la producción del papel. El secado con aire caliente, además de aumentar el confort, minimiza aún más la dependencia del papel higiénico.

Ventajas

«Elemento esencial para la higiene, el agua es el principio básico del inodoro inteligente. Un producto que aúna tecnología, diseño y funciones personalizables para conseguir una limpieza íntima perfecta. Confortable, intuitivo y fácil de instalar, el Smart Toilet ha revolucionado nuestras rutinas de aseo avanzando en innovaciones que ponen el foco en el bienestar y nos permiten, en algunos modelos, controlar todas sus funciones a través de dispositivos móviles», detalla Roca en su web.

«El agua es la solución que ofrece mayor efectividad en las rutinas de aseo, así que lavar la zona íntima con agua es un paso más que recomendable con múltiples beneficios adicionales. El agua tiene la capacidad de arrastrar la mayoría de las partículas de suciedad habituales en la zona anal y vaginal. La sensación de bienestar físico que genera el lavado íntimo con agua proporciona una experiencia única en la zona de baño. El agua hace mucho más fácil la higiene íntima y la convierte en una experiencia muy agradable cuando está a una temperatura cálida. Esta sensación se puede multiplicar al añadir aire tibio en el secado».

En definitiva, el washlet japonés representa un cambio radical en la higiene personal, combinando tecnología, confort y sostenibilidad. Hoy, tras siglos de dominio absoluto del papel higiénico, surge una alternativa que podría transformar nuestra rutina. Una nueva forma de entender la higiene personal y el cuidado del planeta.