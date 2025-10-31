El cuadro atribuido a Leonardo da Vinci que rompió todos los récords y se convirtió en el más caro de la historia

Leonardo da Vinci ha roto todos los récords habidos y por haber y se ha convertido en el autor del cuadro más caro de la historia. No es un pintor convencional, sino que ha acabado siendo todo un referente que nos ha acompañado en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna deberemos tener en consideración. La historia de este experto realmente puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar reescribiendo una historia que conocemos bien.

El más caro de la historia

Leonardo da Vinci rompe todos los récords con este cuadro

Los expertos de The Artmarket nos explican que: «La noticia ya es de conocimiento global: los principales medios del mundo (televisiones, redes sociales, periódicos globales, etc), comentan la venta millonaria de Salvator Mundi. La pintura de Leonardo Da Vinci ha roto la banca, y desbancado a la de otro genio, Picasso, como pintura más “cara” jamás vendida en subasta. El quince de noviembre en Christie´s Nueva York se vivió una “noche histórica” la pintura que representa a Cristo como “Salvador del Mundo” que se atribuye al genio del Renacimiento se remató por más de 400.000.000 dólares (a falta de añadir las comisiones pertinentes), convirtiendo a la obra y al artista en los más cotizados en una subasta de una arte. Da Vinci destrona a Picasso».

Siguiendo con la misma explicación: «Como explican desde Christie´s “este sorprendente precio refleja la enorme rareza de las pinturas del maestro Da Vinci -se conocen únicamente veinte realizas por su mano y todos en posesión de museos. El interés mundial por esta obra ha llevado a su consideración como el más importante en los últimos cien años“. La obra ha cautivado a una audiencia de más de 1.000 personas entre coleccionistas, marchantes y periodistas que asistieron a la sala de subastas situada en el Rockefeller Centre sumadas a otros miles que lo siguieron en streaming desde Internet. Mientras escribo este artículo estoy viendo en diferido la venta del lote 9, el “Salvador del Mundo”, y uno puede apreciar la excitación del subastador, Jussi Pylkkänen, el reputado “martillero” que es además presidente de Christie´s, de los empleados que recogen ofertas desde el teléfono, la sala o Intenet; de la audiencia que suspira y ríe con las bromas de Pylkkänen, siempre dispuesto a subir las ofertas. No se pierdan estos minutos de vídeo (tienen el vídeo disponible arriba) porque son puro espectáculo, aquel que definió tan bien Simon De Pury: “En Nueva York venimos a ver cómo gastan el dinero los ricos igual que los romanos iban al circo”. En esta misma sala se vendió Les Femmes d’Alger (Version ‘O’) de Picasso recaudando $179,364,992. Desde ayer el nuevo récord mundial se fija en $ 400.000.000, una cifra mayor a todas las ventas anuales de arte en España».