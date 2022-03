Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid y portavoz de esa formación en la Asamblea, ha atizado hoy a Sánchez y su gobierno desde Valencia en plena huelga de transportistas y con el campo a punto de manifestarse: «La riqueza en España -ha dicho Monasterio – no la crea Sánchez ni Irene Montero ni ningún ministro, la crean los españoles con su trabajo todos los días» y ha explicado que autónomos, transportistas, agricultores y ganaderos «no pueden más» porque no pueden soportar «este precio de la luz, del gas, de estos costes, que ya no pueden repercutir al cliente».

La visita de Monasterio a Valencia se ha producido para celebrar con los valencianos y reivindicar las raíces y las tradiciones españolas, según ha dicho. Por tanto, ha explicado que ha acudido «a apoyar el trabajo de tantísima gente, que estos años pasados no ha podido salir y el gran esfuerzo que se hace por sacar todo esto adelante».

Monasterio se ha referido también a las manifestaciones efectuadas ayer por la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, sobre los incidentes de determinados grupos en torno a la huelga de los transportistas y ha señalado que ella no había oído esas manifestaciones pero que autónomos, transportistas, ganaderos y agricultores «llevan meses diciendo que no pueden más, que no pueden soportar este precio de la luz, del gas, estos costes, que ya no pueden repercutir al cliente» y que «necesitan tener un gobierno que les respalde y no les insulte». Porque ellos «son los los que crean riqueza en España». «La riqueza en España no la crea Sánchez ni Irene Montero ni ningún ministro, la crean los españoles con su trabajo todos los días». Por lo tanto, los políticos, «para lo que tenemos que estar aquí es para impulsarles, para ayudarles, para no ponerles trabas y sobre todo para no insultarles, que es lo que ha hecho la ministra».

Monasterio ha explicado además que desde Vox recorren toda España, «siempre, ilusionados para acompañar a los españoles». Y ha sostenido también que los españoles se están dando cuenta de que «sólo queda Vox para tener un proyecto ilusionante, unos principios, unos valores para dar a España la vuelta como un calcetín». También, ha valorado que lo que hay que hacer es «revertir lo que ha hecho este gobierno que nos ha llevado a la miseria y a la ruina». Hoy, Rocío Monasterio no sólo realizará un recorrido por las Fallas sino que también participará esta misma noche en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados, ataviada con el traje regional valenciano. Un acto que según ha explicado le hace muchísima ilusión.