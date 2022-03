El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la «ruina» y «miseria» que, a su juicio, genera a los españoles. Abascal ha instado al presidente del Ejecutivo a «eliminar temporalmente» o «rebajar urgentemente» los impuestos sobre los bienes esenciales y las energías como la luz o el gas. «Hágalo ya o váyase, porque su Gobierno es una fábrica de miseria, al igual que su ideología», ha asegurado el líder de Vox.

Así se ha mostrado Abascal durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder de la tercera fuerza nacional le ha hecho la siguiente pregunta: «¿Cuánta ruina y miseria va a traer a España antes de dimitir?».

El presidente de la formación conservadora le ha instado también a Pedro Sánchez a «pisar la calle» para que compruebe «la miseria» en la que está inmersa los españoles por la actual situación económica. «Ahí afuera hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden encender la calefacción, que no pueden llenar el depósito, que no pueden pagar la cuota de autónomos, mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Y en España de una manera más grave que los países de nuestro entorno», ha indicado Santiago Abascal.

«¿Qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada, migajas y mentiras. Ustedes son los culpables de la dependencia alimentaria, industrial y energética de España y de Europa. Pero en Europa han reaccionado, ustedes siguen instalados en el inmovilismo, haga algo. Cambie de rumbo radicalmente como han hecho en otros sitios. Elimine temporalmente o rebaje urgentemente y radicalmente sobre los bienes esenciales en vez de hacer caja. Hágalo también con el gas, con la gasolina, con la luz. Haga todo lo que están esperando los españoles que haga usted», ha apostillado el líder de Vox.

«Guerra de sexos»

Por último, Santiago Abascal ha pedido al presidente del Gobierno que cierre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero por querer gastar 20.319 millones de euros en su «Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025».

«Cierre el insultante Ministerio de la señor Montero, use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas o para garantizar la soberanía energética. Recorte en gasto político, recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase, porque su Gobierno es una fábrica de miseria, igual que su ideología», ha sostenido el presidente de Vox.