Vox a Oltra: «No malgasten el dinero en chuminadas como la campaña del dónut y del plátano». La diputada de Vox Elena Criado ha mostrado, en su crítica al Gobierno valenciano, el cartel de esa campaña.

La campaña de promoción del sexo anal de de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y Xarxa Jove (red joven) llevó a Ximo Puig a decir, en el estrado de las Cortes Valencianas que «el sexo anal no es obligatorio». Una manera de escabullirse a la pregunta, entonces, de Vox, acerca de cuánto había costado esa campaña a todos los valencianos. Hoy, la crítica de Vox ha sido a Mónica Oltra, la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, pero ha traído a colación de nuevo aquella campaña del donut y del plátano.

Elena Criado ha subido al estrado del hemiciclo valenciano para censurar las políticas de natalidad de la Generalitat Valenciana. Vox entiende que esas políticas promueven el aborto y todo tipo de relaciones donde no nacen niños, lo que ha llevado a una tasa de natalidad en la Región del 1,2. Algo preocupante porque hasta el 2,1 no está garantizado el relevo generacional, motivo por el que el sistema de pensiones va a resultar insostenible si el gobierno valenciano no hace algo al respecto. Criado ha lamentado que no existan ayudas para embarazadas y que se quiera «penalizar con la cárcel a todos los que quieran salvar vidas frente a las clínicas abortivas». Además, se ha dirigido a Mónica Oltra, a la que ha preguntado por qué no se fomenta la natalidad desde la Generalitat Valenciana.

Vox considera, y así se lo ha dicho Criado a Oltra, que la campaña de promoción del sexo anal, la del donut y el plátano, es una campaña comunista de adoctrinamiento de los jóvenes y de absoluto control de los ciudadanos. De ahí, que haya reclamado a Oltra que «no malgasten el dinero en chuminadas como la campaña del dónut y del plátano». Pero ha habido más, porque Criado ha dicho a Oltra que es el momento de pensar en los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y no «en su propio futuro y su escapada de Valencia de la mano de la ‘superchipipandi’ de la ministra Díaz y demás camaradas», en referencia a los actos en que Oltra participó con Díaz en Valencia y Barcelona. El último, el pasado fin de semana. Criado ha concluido con otra alusión muy directa a Oltra: «la verdad es que a usted los valencianos le importan lo mismo que Mayte, la menor abusada bajo su tutela: es decir, nada».