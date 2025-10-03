Mazón ensalza el «modelo de éxito» de ‘Alicante Gastronómica’ por su «impulso económico local»

El presidente de Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha ensalzado este viernes el «modelo de éxito» de Alicante Gastronómica, de la que ha destacado que se trata de un «impulso económico local para tirar de la actividad de restaurante, hoteles y comercios». Y, también, «un elemento de promoción turística y de dinamización» de Alicante y de la Comunidad Valenciana, «como destino gastronómico y cultural».

Carlos Mazón ha inaugurado este viernes la VII edición de Alicante Gastronómica. Un certamen que convierte a la provincia en epicentro de la alta gastronomía y de toda la oferta de producto. Alicante Gastronómica se celebra en la Institución Ferial Alicantina (IFA) desde este viernes hasta el próximo lunes, 6 de octubre. Y está previsto que la visite una cifra superior a las 75.000 personas de 2024.

Para la presente edición, cuenta con 260 expositores, 450 ponencias y talleres abiertas al público. pero, además, con profesionales de la cocina que suman 130 estrellas Michelín y Soles Repsol. Sólo en la mañana de este viernes, han pasado por sus instalaciones más de 1.700 alumnos de institutos, más de 100 procedentes de centros sociales y otros 500 menores de centros escolares de Educación Primaria.

A la inauguración, junto a Carlos Mazón y a la presidenta del certamen, Gema Amor, han asistido el alcalde Alicante, Luis Barcala; la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, los consellers Marián Cano, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, entre otros. El país invitado en esta edición es Bolivia.

Carlos Mazón ha destacado el compromiso de Alicante Gastronómica con «la gastronomía, hostelería, turismo y sector primario de la Comunidad Valenciana», del que ha significado que: «Se ve reflejado en este espacio en los días en que se celebra el certamen».

También, ha puesto en valor el «modelo de éxito» que ha desarrollado el certamen, que celebra «la generosidad con la que mostramos al mundo lo que somos y comparte el carácter genuino de la oferta que concentramos», al tiempo que «muestra la ambición de aplicar todo el potencial singular que permite diferenciarnos en un mundo globalizado».

Mazón ha destacado la «firme vocación solidaria que explica y define el certamen desde sus orígenes», con iniciativas como los talleres adaptados para niños con trastornos de espectro autista, los showcooking inclusivos o la pulsera solidaria cuyos beneficios se destinan a Alicante Gastronómica Solidaria.

Finalmente, carlos Mazón ha subrayado el papel de los agricultores y ganaderos, porque: «Todo lo que sucede en un obrador o una cocina empieza en la huerta o en una granja». Y es, según ha verbalizado «esa materia prima la que luego se convierte en arte, expresión y creatividad».

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recordado que este año la ciudad es la capital española de la gastronomía, por lo que ha calificado a la actual edición del certamen de «muy especial. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos para enseñar el saber tratar el producto autoctono de la tierra y mostrarlo al mundo».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha destacado que Alicante Gastronómica se ha convertido en un «importe polo de atracción turístico hacia la Costa Blanca». Y ello: «Por la calidad y profesionalidad del sector y por la variedad de productos» de la provincia de Alicante.