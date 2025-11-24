El Aeropuerto de Valencia (Manises) se afianza en su estrategia de expansión internacional con la confirmación de nuevas conexiones directas para la temporada de invierno 2025/2026. La aerolínea low cost Ryanair ha sido la encargada de presentar su programación ampliada, en la que destaca la apertura de rutas hacia capitales europeas de gran valor histórico, impulsando el turismo y las conexiones de la Comunidad Valenciana.

Edimburgo: la nueva joya en el mapa

Entre los nuevos destinos anunciados, la conexión directa con Edimburgo (Escocia) se perfila como una de las novedades más atractivas. Esta histórica capital, famosa por su majestuoso castillo y su rica herencia cultural, ahora estará al alcance de los viajeros valencianos sin necesidad de escalas.

La ruta a Edimburgo forma parte de un paquete de expansión que la compañía ha lanzado para este invierno, sumando un total de tres destinos inéditos en el mapa aéreo de Manises.

Descuentos imbatibles y frecuencias

Para celebrar la inauguración de estas conexiones, la aerolínea ha puesto a disposición de los usuarios tarifas promocionales. Los billetes hacia los nuevos destinos europeos se pueden encontrar en la web de la compañía a partir de 21,99 euros para viajar durante los próximos meses y hasta finales de marzo de 2026, lo que representa una oportunidad ideal para escapadas invernales.

Cada uno de estos tres nuevos itinerarios contará con dos frecuencias semanales, lo que asegura disponibilidad regular para planificar viajes de fin de semana o estancias cortas.

La expansión completa

Además de Edimburgo, la programación de invierno 2025/2026 incluye otras dos importantes ciudades europeas que se suman al catálogo de vuelos directos desde Valencia:

Pescara (Italia) : un nuevo punto de acceso a la región de Abruzos en la costa adriática italiana.

: un nuevo punto de acceso a la región de Abruzos en la costa adriática italiana. Poznan (Polonia): una ciudad con una importante carga histórica, ideal para descubrir el patrimonio polaco.

Con estas incorporaciones, la aerolínea de bajo coste refuerza su base operativa en Valencia, manteniendo ocho aviones en el aeropuerto. La nueva programación invernal no solo eleva la capacidad de vuelos en un 8% respecto al año anterior, sino que también respalda la inversión local y la generación de empleo en la zona.