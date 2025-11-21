La capital del Turia se prepara para recibir la temporada festiva con un magno evento que marca el inicio oficial de la Navidad. La esperada ceremonia de iluminación de 2025 no solo viste de gala el corazón de la ciudad, sino que se convierte en un espectáculo multidisciplinar que combina música, narración y el vibrante sonido de la pólvora. Bajo el lema «La música encén el Nadal», Valencia inicia un periodo de magia y luz que se extenderá por calles y plazas, invitando a residentes y visitantes a sumergirse en la atmósfera navideña.

¿Cuándo encienden las luces de Navidad 2025 en Valencia?

La cuenta atrás para el pistoletazo de salida navideño finaliza este viernes 21 de noviembre de 2025. El evento de inauguración está programado para dar comienzo a las 19:30 horas.

A partir de hoy y hasta el 6 de enero de 2026, la iluminación ornamental operará con un horario fijo para permitir el disfrute ciudadano sin excesos en el consumo energético. En general, las luces se mantendrán encendidas cada tarde, desde las 18:00 horas hasta las 00:00 horas. No obstante, las noches consideradas festivas o vísperas de festivos, este horario se prolongará hasta las 03:00 horas, ofreciendo una estampa luminosa a quienes alarguen sus celebraciones.

¿Dónde ir a ver las luces de Navidad en Valencia?

El punto neurálgico y principal foco de atracción de la Navidad valenciana es la Plaza del Ayuntamiento. Este espacio alberga el acto central de encendido y se adorna con elementos destacados, incluyendo un imponente árbol de Navidad de 25 metros de altura.

Además del gran árbol, la Plaza del Ayuntamiento será el escenario del espectáculo de mapping y luces sobre el edificio consistorial. Los pases de este espectáculo luminoso están previstos a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas en días concretos.

Para quienes busquen una experiencia inmersiva, la Calle Colón se consolida como otro enclave imprescindible, ofreciendo un espectacular túnel de luces LED que decora la principal arteria comercial. Otros puntos destacados por su decoración son el Mercado de Colón y diversas plazas y distritos de la ciudad. El despliegue lumínico de 2025 se extiende a más de una treintena de barrios, asegurando que el ambiente festivo llegue a todos los rincones de Valencia.

Horario de los fuegos artificiales de Navidad 2025 en Valencia

Los fuegos artificiales son un componente esencial de la inauguración navideña, integrados dentro del espectáculo “La música encén el Nadal” en la Plaza del Ayuntamiento.

El disparo será un piromusical que sincroniza la pólvora con las melodías seleccionadas. Este momento culminante tendrá lugar inmediatamente después de las actuaciones musicales en directo y antes del encendido oficial de las luces.

Por lo tanto, la pirotecnia está programada para comenzar en el marco del evento inaugural que arranca a las 19:30 horas de este viernes 21 de noviembre. Este espectáculo de luz y sonido estará a cargo de la reconocida Pirotecnia Valenciana, garantizando un cierre vibrante y espectacular para la jornada inaugural.