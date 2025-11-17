Ni IKEA ni Zara Home: el árbol de Navidad más tupido y bonito está en Lidl y está volando

Ahora que ya hemos sobrepasado la mitad del mes de noviembre y que se acerca el puente de diciembre, parece que todos entramos en ese momento tan peculiar del año en el que pensar en el árbol de Navidad se vuelve casi una tarea urgente. Hay quien lo monta el día 1, quien espera a que bajen las temperaturas y quien necesita encontrar el árbol perfecto antes de que se agoten los buenos o también quien ve en el mencionado puente, el momento perfecto para colocarlo. Sea cuándo sea, el momento está cerca así que ese ritual, repetido cada temporada, vuelve a estar en marcha y este año tiene un protagonista inesperado.

Lidl, que lleva tiempo afinando su sección de hogar, ha lanzado un modelo de árbol de Navidad que está dando mucho que hablar. No porque sea el más caro ni porque traiga luces integradas, sino por algo mucho más simple: se ve precioso. Es tupido, tiene una forma muy equilibrada, una base de madera que queda bien en cualquier salón y un acabado que sorprende para su precio. Y claro, eso es justo lo que más valora la mayoría cuando quiere decorar sin gastarse demasiado. El resultado es que este árbol, de 180 centímetros y 972 ramas moldeables, se ha convertido en uno de los productos más buscados del momento. Pero debes saber que sólo está disponible en el bazar online de Lidl y la verdad es que las unidades están volando. No es casualidad: a 49,99 euros, y viendo lo bien que queda incluso sin adornos, era cuestión de tiempo que se agotara.

El árbol que está arrasando en Lidl

Este modelo de árbol de Navidad que arrasa en Lidl, lo hace por algo que se aprecia a primera vista: la densidad del follaje. Sus 972 ramas flexibles permiten abrirlo, moldearlo y darle volumen de forma muy sencilla, sin ese efecto despeinado que suelen tener los árboles de Navidad que venden en otras tiendas. Está compuesto por tres partes plegables, lo que facilita montarlo en minutos y sin herramientas. Una vez abierto, el árbol queda compacto, uniforme y con una silueta muy natural.

En cuanto a la base de madera, uno de sus elementos más llamativos, aporta una estética nórdica que lo diferencia de otros modelos con patas metálicas. No sólo queda mejor visualmente, sino que además resulta estable y no necesita faldón para esconder la estructura. En las imágenes de Lidl se aprecia bien: es un árbol que funciona incluso sin decoración, sólo con unas luces cálidas o unas pocas bolas en tonos neutros.

Pensado para durar años y ocupar poco al guardarlo

Además de bonito, es práctico. Lidl especifica que el árbol es fácil de limpiar, un detalle útil para quienes lo guardan de un año para otro. La estructura plegable reduce el espacio necesario para almacenarlo y permite recogerlo rápido sin pelearse con piezas rígidas o ramas que se enganchan. Viene también con instrucciones claras y algunos avisos importantes: solo es apto para interior y debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor directo.

El diámetro máximo del árbol es de 108 cm, suficiente para que tenga presencia en el salón sin ocupar media estancia. Esta proporción también ayuda a que se vea lleno aunque se coloque en rincones más estrechos, algo útil para quienes decoran pisos pequeños.

Un precio que explica por qué se está agotando

Su precio, 49,99 euros, es uno de los motivos por los que este árbol está volando. No es habitual encontrar modelos de 180 cm con esta densidad, base estética y estructura plegable por debajo de los 50 euros. Por eso está funcionando tan bien: se ajusta a lo que buscan muchas familias que quieren un árbol bonito, contundente y sin complicaciones.

Además, al tener un diseño ya de por sí equilibrado, no necesita demasiados adornos para lucir bien. Con la foto mostrada nos podemos hacer una idea. Pensar en unas luces cálidas, un par de paquetes decorativos y listo. Es el típico árbol que encaja en salones pequeños, casas con decoración sencilla y hogares que apuestan por un estilo natural.

Dónde comprarlo y disponibilidad

El árbol está disponible en Lidl como ya sabes 49,99 euros, pero por el momento, sólo se puede comprar en la web de Lidl o en su tienda online, así que aunque es muy cómodo hacerse con él, lo cierto es que es posible que se agote más rápidamente. No es tan extraño como ocurre cada año con este tipo de lanzamientos, lo habitual es que no haya reposición constante, por lo que conviene adelantar la compra si realmente interesa.

Ahora ya lo sabes, si eres de los que están buscando un árbol grande, frondoso y que no requiera un presupuesto enorme, este modelo de Lidl está siendo una de las opciones más recomendadas de la temporada. No sorprende que esté volando: cumple exactamente lo que promete.