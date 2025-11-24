La magia de la Navidad se instala un año más en Alicante con la apertura de una de sus atracciones más esperadas: la Casa de Papá Noel. Este tradicional punto de encuentro entre los más pequeños y Santa Claus se convierte en el epicentro de la ilusión, congregando a miles de familias. Con el encendido de las luces marcando el inicio oficial de la temporada, ya están disponibles todos los detalles clave para planificar la visita de este año.

Ubicación y periodo de apertura

El recinto festivo se establecerá nuevamente en la Plaza Séneca, en el barrio del Ensanche Diputación, el espacio donde se ubicaba la antigua estación de autobuses.

Apertura : la casa abrirá sus puertas al público el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas.

: la casa abrirá sus puertas al público el a las horas. Cierre: la última jornada de visitas será el miércoles 24 de diciembre (Nochebuena), concluyendo a las 14:00 horas.

Entradas y proceso de reserva (cita previa)

Un aspecto fundamental que se mantiene es el sistema de acceso: la entrada es totalmente gratuita, pero requiere obligatoriamente la reserva de una cita previa, una medida implementada para gestionar el gran flujo de visitantes.

¿Cómo y cuándo reservar?

El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que el sistema de reserva online estará activo desde el pasado jueves hasta el día de apertura a las 10:00 horas a través de la web municipal.

Dado que la afluencia es masiva (se esperan alrededor de 40.000 visitas este año), es crucial reservar cuanto antes, ya que las plazas se agotan rápidamente.

Detalles de la reserva:

El consistorio habilitará más de 6.000 citas para el periodo.

para el periodo. Cada cita permite el acceso de un grupo de hasta seis personas .

permite el acceso de un . Las visitas se organizarán en franjas de quince minutos, con un máximo de ocho citas disponibles por cada franja horaria.

Reservas para centros educativos:

Los colegios y centros de educación especial de la ciudad tendrán un horario reservado entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre (de 11:00h a 12:00h). En este caso, la gestión de las reservas debe hacerse directamente a través del correo electrónico oficial: [email protected].

Horarios detallados de la Casa de Papá Noel

Aunque la casa estará abierta durante casi un mes, los horarios varían significativamente según el día de la semana o si es festivo:

Período de visita Horario de mañana Horario de tarde Sábado 29 de noviembre (apertura) 12:00h a 14:00h 15:30h a 21:00h Fines de semana y festivos (30 de noviembre y 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 de diciembre) 10:00h a 14:00h 15:30h a 21:00h Días lectivos (del 1-5, del 9-12 y del 15-19 de diciembre) 11:00h a 13:00h 17:00h a 21:00h Lunes 22 de diciembre 10:00h a 13:00h 16:00h a 21:00h Martes 23 de diciembre 10:00h a 14:00h 16:00h a 21:00h Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena) 10:00h a 14:00h Cerrado

Además: la Feria Infantil de la Plaza Séneca

La visita a Papá Noel estará complementada por una feria de atracciones infantiles que también se instalará en el entorno de la Plaza Séneca, ofreciendo un plan completo para las familias durante el periodo navideño.

La feria comenzará a operar el domingo 30 de noviembre con los siguientes horarios: