Increíble pero cierto: la roca más grande de Marte se acaba de vender en una subasta por 4,6 millones de euros

En el extenso catálogo de objetos espaciales que llegaron a la Tierra, pocos pueden compararse con los fragmentos originarios del «planeta rojo». Estos meteoritos, que sobreviven al violento ingreso a la atmósfera terrestre, pasan a ser un recurso para estudios científicos y, en ocasiones, en codiciados objetos de colección. Ese fue el reciente caso de la venta roca más grande de Marte.

Y no, no hay exageraciones: es el mayor meteorito marciano registrado hasta la fecha en la Tierra. El ejemplar fue encontrado a finales de 2023 y ya ha sido transferido a manos privadas mediante una operación valorada en millones de euros. Una auténtica rareza del universo que ahora pertenece a una colección particular.

¿Cómo es la roca más grande de Marte y cómo fue vendida?

El meteorito, identificado como NWA 16788, fue hallado en noviembre de 2023 en la región de Agadez, al norte de Níger. Con un peso de 24,5 kilogramos (54 libras), se ha confirmado como la roca más grande de Marte que ha llegado a nuestro planeta.

Este fragmento supera en un 70% al segundo mayor meteorito marciano conocido, según informó la casa de subastas Sotheby’s. La pieza fue puesta en subasta en la ciudad de Nueva York, donde alcanzó un valor total de 4,6 millones de euros (5,3 millones de dólares), cifra que incluye tasas e impuestos. La identidad del comprador no ha sido revelada.

El meteorito forma parte de un grupo extremadamente reducido. Sólo se han reconocido cerca de 400 meteoritos marcianos en la Tierra.

NWA 16788 representa aproximadamente el 6,59% del total de material marciano hallado hasta ahora, una proporción considerable si se tiene en cuenta el volumen total, estimado en unos 375 kilogramos.

Características físicas y análisis científicos de esta roca marciana

Una de las singularidades de este meteorito es su superficie vítrea, resultado de su paso a través de la atmósfera terrestre. Durante este proceso, las altísimas temperaturas provocaron la formación de una corteza de vidrio, visible en la estructura externa de la pieza.

Estudios preliminares revelaron que su origen se remonta a un impacto asteroidal en la superficie marciana. La colisión habría sido lo suficientemente potente como para expulsar fragmentos del suelo del planeta rojo al espacio.

Algunos de estos fragmentos terminaron alcanzando la Tierra, y uno de ellos fue NWA 16788.

Su composición interna también sugiere transformaciones derivadas de ese impacto, incluyendo zonas vitrificadas por el calor. La rareza y características de la pieza la han convertido así en objeto de interés tanto para coleccionistas como para investigadores planetarios.

Ciencia vs. mercado: el debate que arde tras la venta de la roca más grande de Marte

La venta del meteorito suscitó diversas posturas dentro del ámbito científico. Algunos investigadores han lamentado que una muestra de tal relevancia no haya terminado en un museo o institución académica.

Según declaraciones recogidas por el medio norteamericano CNN, el paleontólogo Steve Brusatte, de la Universidad de Edimburgo, expresó su preocupación: «Sería una pena que desapareciera en la bóveda de un oligarca. Pertenece a un museo, donde pueda ser estudiada y disfrutada por el público».

Por otro lado, algunos expertos consideran que el mercado de meteoritos cumple una función necesaria. Julia Cartwright, investigadora del Institute for Space/School of Physics & Astronomy de la Universidad de Leicester, afirmó que existe una «relación simbiótica» entre coleccionistas y científicos.

La existencia de un mercado facilita la búsqueda, recolección y preservación de muestras que, de otra forma, podrían no ser halladas.

Cartwright también indicó que se ha preservado una muestra de referencia del NWA 16788 en el Observatorio Purple Mountain, en China, lo que permitirá su análisis en el futuro, incluso si la pieza principal permanece en manos privadas.

Otros meteoritos que salieron al mercado

Aunque esta subasta representa un nuevo récord para piezas de origen marciano, no es la primera vez que meteoritos generan cifras millonarias. En 2021, un fragmento con atmósfera marciana encapsulada fue vendido en Christie’s por 200.000 dólares, muy por encima de su valor estimado.

Antes del NWA 16788, el meteorito más caro puesto a la venta había sido el Fukang, una pieza descubierta en China en el año 2000.

Este ejemplar, de más de 1.000 kilogramos, no fue vendido en su momento, pero alcanzó una tasación de 2 millones de dólares.