La ciencia lo confirma: ya hay fecha para ver la ‘Luna del cazador’ en España y es inminente

Esta es la fecha para ver la luna del cazador

La luna del cazador está más cerca de lo que parece, es ese momento del año en el que podemos empezar a prepararnos para recibir uno de los fenómenos más esperados del año. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que prepararnos para disfrutar de un evento espectacular.

Los expertos de El Tiempo nos explican en su blog de Meteored que: «El mes de octubre llega con un calendario lunar cargado de fechas señaladas. Tras la Luna de la Cosecha de septiembre, en octubre la protagonista será la llamada Luna del Cazador, un fenómeno con raíces en la tradición agrícola y cinegética del hemisferio norte. Y lo más esperado: será también la última superluna del año, un espectáculo que iluminará el cielo con más intensidad y tamaño de lo habitual. El Instituto Geográfico Nacional ya ha fijado las fases exactas de este mes: luna llena el 7 de octubre, cuarto menguante el día 13, luna nueva el 21 y cuarto creciente el 29. Cada una de estas fases marcará momentos clave en el ciclo natural de nuestro satélite».

Siguiendo con la misma explicación: «El término «Luna del Cazador» tiene siglos de historia. Su nombre se vincula con las comunidades rurales del norte de Estados Unidos, donde después de la recolección otoñal los campos quedaban despejados y la luz nocturna ayudaba a los cazadores. Esa claridad extra facilitaba asegurar alimentos para el invierno. Aunque suele coincidir con octubre, en ocasiones esta luna llena se da en noviembre, siempre inmediatamente después de la Luna de la Cosecha. Su particularidad está en que aparece pronto en el horizonte, lo que ofrece largas horas de visibilidad en la noche.En inglés se conoce como Hunter’s Moon. Más allá de su simbolismo cultural, los astrónomos destacan que se trata de una luna llena más brillante y duradera, lo que la convierte en un fenómeno llamativo tanto para observadores ocasionales como para quienes siguen de cerca los ciclos lunares».

La fecha exacta de este evento la podemos ver en el calendario. «El calendario lunar del mes queda perfectamente delimitado. El 7 de octubre, a las 07:47 horas de la mañana, la Luna alcanzará su plenitud bajo la constelación de Aries. Ese será el momento más esperado, con el cielo teñido por la última superluna del año».