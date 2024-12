Vox afea que Mañueco se reuna con Sánchez y este responde: «Estoy para trabajar por esta tierra»

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha criticado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúna con Pedro Sánchez en La Moncloa a la vez que critica las políticas socialistas. «No se puede ser antisanchista por las mañanas y por las tardes irle al señor Sánchez a mendigarle unas migajas o unos acuerdos. Cuéntenos usted que tal le fue con el señor Sánchez ¿Qué ánimo constructivo tiene con él?», ha cuestionado Gallardo este martes durante el pleno regional. Ante esto el líder autonómico ha respondido que él preside el Gobierno de Castilla y León para trabajar por todos los castellanoleoneses independientemente de quien esté al frente del Ejecutivo nacional. «Si tengo que hablar con el Gobierno de España lo haré. Y si tengo que hablar con un Gobierno que esté presidido por Pedro Sánchez lo haré cuantas veces sea necesario porque lo importante es esta tierra y las gentes de esta tierra», ha defendido.

En su cara a cara el portavoz del Grupo Parlamentario Vox también ha denunciado que el presidente de la Junta ha «legitimado» con su foto a Pedro Sánchez cuando lo que habría que hacer es derribar al PSOE. En este sentido, Gallardo ha recordado al PP que no hay un PSOE bueno y que no intenten buscar al partido de Felipe González. «Al PSOE no hay que descabezarlo hay que acabar con él. Con el PSOE no hay nada que negociar. Está arrebatando las libertades a todos los ciudadanos de España y muy especialmente a todos los ciudadanos de la España vaciada», ha asegurado.

En su réplica Fernández Mañueco ha declarado sentirse sorprendido por la reacción del procurador de Vox ante su reunión con Sánchez pues ya se había reunido con el presidente del Gobierno cuando Gallardo era vicepresidente de Castilla y León y en aquel entonces no había recibido crítica alguna.

«En aquel momento fui a Moncloa a reivindicar lo mismo que ahora las infraestructuras para Castilla y León y no le pareció mal», ha relatado el presidente que ha vuelto a afear que Gallardo dejase el gobierno por mandato de Madrid tras lo que ha zanjado: «No trate de engañarnos, no cuela (…) usted no es creíble. Le llamó su jefe a una oficina a Madrid, le dijo que tenía que abandonar el gobierno de Castilla y León, usted no quería y tragó. Eso es lo que ocurrió».

Por su parte el de Vox ha ironizado sobre la confirmación de Alberto Núñez Feijóo de que Fernández Mañueco va a volver a ser el candidato del PP en Castilla y León «porque está más en forma que nunca» y ha advertido de que si se repiten los números que hay ahora tendrá que eliminar el Impuesto de Patrimonio y la ideología de género que enfrenta a hombres y a mujeres y dejar «fuera» la Agenda 2030, la memoria histórica y la política de fronteras abiertas y las políticas de efecto llamada que colaboran con las mafias del tráfico de personas.

A esto ha añadido un «fuera» a las políticas de promoción del aborto que no dan información y alternativas a las mujeres para zanjar: «Si usted no pone fuera de sus políticas y de su Gobierno todo lo que propone la izquierda, tarde o temprano el que va a estar fuera es usted».