Gallardo: «Si Mañueco escucha a sus jefes de UGT y CCOO no le aprobaremos los presupuestos»

El portavoz de Vox en las cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha dicho que si el presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, «escucha a sus jefes de la UGT y CCOO» en lugar de al mundo rural no tendrá el apoyo de Vox para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025. «Si el señor Mañueco escucha a sus jefes de la UGT y de CCOO en lugar de a nuestros jefes, que son los habitantes de Sanabria y de tantas comarcas olvidadas de Castilla y León, pues va a ser muy difícil que le aprobemos los presupuestos», ha asegurado.

Durante una rueda de prensa celebrada en la comarca de Sanabria, Gallardo ha recordado que desde su partido se publicó un documento con 10 medidas principales que se tienen que cumplir sine qua non para poder negociar los presupuestos regionales con el Partido Popular en todas las comunidades autónomas. Uno de ellos, ha destacado el portavoz de Vox, es la atención al mundo rural, una condición clave para la formación que lidera Santiago Abascal en toda España.

Asimismo ha respondido a Mañueco en relación a sus palabras sobre «los jefes» de Gallardo, que, según dice el presidente autonómico, residen en Madrid. «Hace unos instantes he sabido que el señor Mañueco ha dicho que mañana va a registrar su proyecto de presupuestos y que nos pedía a nosotros que no escucháramos a nuestros jefes, a nuestros jefes de Madrid, según él y a mí lo que me gustaría decirle es que nosotros hemos venido aquí a Sanabria a escuchar a nuestros jefes. Los jefes son los ciudadanos de Castilla y León, especialmente todos aquellos que han sido silenciados durante décadas, que no han sido atendidas sus peticiones y sus necesidades y que por culpa de esa situación estamos viviendo la despoblación que afecta y que está matando lentamente a los pueblos de Castilla y León», ha dicho.

Los mayores presupuestos de la historia

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que su Gobierno presentará este martes un anteproyecto de los presupuestos «más altos de la historia de Castilla y León» para el año 2025. El líder regional ha apelado al diálogo y al entendimiento con las distintas fuerzas políticas para su aprobación y ha pedido «altura de miras» a los grupos parlamentarios para apoyar el techo de gasto.

«Confío en que los grupos políticos acudan a esta llamada al diálogo pensando en Castilla y León y no pensando única y exclusivamente en estrategias de partido. Veremos si el Partido Socialista de Castilla y León puede centrarse en Castilla y León, a pesar de sus líos internos. Y veremos si Vox puede trabajar por Castilla y León desde Castilla y León o sólo hará lo que le manden sus jefes desde Madrid», ha dicho.

Durante su intervención Mañueco ha avanzado que serán los presupuestos más altos de la historia de Castilla y León y que más del 81 % se destinará a políticas sociales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, conciliación o vivienda.

En este sentido, Mañueco ha afirmado, durante un foro celebrado por Europa Press Castilla y León, que el Gobierno autonómico promueve el diálogo y la estabilidad como herramientas esenciales para que la Comunidad continúe avanzado. De hecho, ha recordado que la Junta fomenta dicho diálogo con los partidos políticos; las organizaciones profesionales agrarias; los representantes de los trabajadores y empresarios, dentro del marco del Diálogo Social; las entidades del Tercer Sector; las universidades; los ayuntamientos y las diputaciones, desde una firme creencia en el municipalismo; y con el resto de las comunidades autónomas.

En materia económica, ha recordado que la comunidad autónoma posee una «economía dinámica» y un PIB con un crecimiento del 3,6% en el segundo trimestre del año. Asimismo ha expuesto que Castilla y León ha experimentado un crecimiento industrial y en las exportaciones que ha superado las cifras récord de 2023.

En cuanto al desempleo, la región ha encadenado 41 meses seguidos de descenso del paro y 42 aumentando la cifra de afiliados a la Seguridad Social según los datos interanuales.

El presidente de Castilla y León también ha señalado que se ha conseguido reducir la deuda al 18,8 % al final del primer semestre del 2024, lo que supone 3,1 puntos menos que la media nacional. Sobre las cargas impositivas Mañueco ha dicho que la comunidad autónoma ha llevado a cabo 34 bajadas de impuestos en los últimos cinco años logrando alcanzar la fiscalidad más baja de toda la historia de la comunidad.