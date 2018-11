Muchos son los alimentos que se recomienda tomar cuando se está esperando un hijo porque resultan muy saludables. Este sería el caso del aguacate, del caqui, del pescado, de la carne de pavo, de las castañas, de las legumbres…Y en esta lista se encuentran otros que son muy propios del otoño. Precisamente en este caso te vamos a dar a conocer las ventajas de comer calabaza en el embarazo.

Se trata de beneficios que te permitirán darte cuenta claramente de que es un alimento muy recomendado en pro de tu bienestar y del de tu bebé. Toma nota.

La calabaza

Antes de entrar de lleno directamente en lo que son las mencionadas ventajas, es necesario conocer un poco más a fondo a la calabaza. En este caso podemos exponer que es el fruto de la llamada calabacera y forma parte de la familia de las cucurbitáceas, a la que pertenecen el melón, el pepino, la sandía y el calabacín.

En Asia es donde se encuentra el origen de este producto que cuenta con dos variantes claramente delimitadas:

Calabaza de invierno , que tiene la piel gruesa, que cuenta con menos agua que la de verano pero que, al mismo tiempo, es más dulce. Dentro de este grupo se hallan varios tipos como la calabaza del peregrino o la calabaza banana, entre otras.

, que tiene la piel gruesa, que cuenta con menos agua que la de verano pero que, al mismo tiempo, es más dulce. Dentro de este grupo se hallan varios tipos como la calabaza del peregrino o la calabaza banana, entre otras. Calabaza de verano, que cuenta con una piel fina y de color claro. Entre sus variedades están la espagueti, que es de color amarillo, o la rondín, que es de color naranja.

Asimismo, podemos destacar que este producto tiene un tamaño que oscila entre los 25 y los 40 centímetros, que puede presentarse con distintas formas (ovalada, alargada, esférica…) y que tiene un toque afrutado.

Ventajas de comer calabaza en el embarazo

Una vez que has podido conocer algunas de las principales señas de identidad de este alimento, llega el momento de descubrir las principales ventajas de comer calabaza en el embarazo. Nos estamos refiriendo a algunas como las siguientes:

Previene la retención de líquidos

Sin lugar a dudas, uno de los síntomas más habituales que sufren las embarazadas es la retención de líquidos. Precisamente por ese motivo, se les recomienda que incluyan la calabaza en su dieta habitual. ¿Por qué? Porque combate ese “problema” gracias a que aporta mucha agua y a que es rica en potasio al tiempo que cuenta con muy poco sodio.

Reduce los riesgos de infecciones

De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco el hecho de que se convierte en un estupendo aliado para la embarazada en cuanto a reducir las posibilidades de que pueda sufrir una infección perjudicial para ella y para su bebé. Eso lo logra este alimento porque cuenta con importantes niveles de vitaminas, tanto de tipo A como de tipo C.

Favorece el crecimiento y desarrollo del feto

Quizás no lo sepas, pero comer calabaza durante la gestación es una buena manera de favorecer tanto el crecimiento como el desarrollo adecuado del feto. Sí, porque ese alimento contribuye a la formación correcta de sus huesos y de los cartílagos gracias a que aporta al organismo niveles óptimos de lo que es manganeso.

Permite tener bajo control la tensión arterial

En esta lista de ventajas de comer calabaza en el embarazo no podemos pasar por alto el incluir otra muy importante como es que permite controlar la tensión arterial, algo fundamental para evitar complicaciones en la gestación. Eso lo logra porque consigue aportar al cuerpo no solo vitamina C sino también potasio y fibra.

Fortalece el sistema inmunitario

Asimismo, no podemos pasar por alto el hecho de que ayuda a mejorar y fortalecer el sistema inmunitario gracias precisamente a su riqueza en la mencionada vitamina C y en betacarotenos.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, podemos destacar otra serie de aspectos interesantes sobre comer calabaza en el embarazo: