La frase de solo 2 palabras que puede calmar la rabieta de tu hijo en segundos (y pocos padres la recordamos)

El trabajo de Reem Raouda, experta en crianza consciente, ha puesto el foco en cómo ciertos gestos del adulto influyen en la capacidad infantil para recuperar la calma. Su trayectoria en el estudio de relaciones paterno-filiales subraya que los niños procesan el estrés de manera distinta, y que la intervención adecuada del cuidador es determinante para calmar la rabieta.

La especialista, con experiencia en más de 200 observaciones de dinámicas familiares, sostiene que los mecanismos neurobiológicos que participan en estas explosiones emocionales requieren acompañamiento más que corrección. A continuación, desvelaremos como una expresión mínima puede tener un impacto significativo al intentar calmar la rabieta.

¿Cuál es la frase de solo 2 palabras que puede calmar la rabieta de tu hijo?

En un escenario donde la rabieta de un niño parece no tener solución, la frase «estoy aquí» resulta clave, ya que la conexión que involucra esta premisa actúa como ancla y reduce la intensidad del pico emocional, facilitando el proceso de calmar la rabieta sin sobrecargar al menor con información.

Diversos trabajos científicos muestran que, ante un desbordamiento emocional, la corteza prefrontal infantil reduce su actividad, lo que limita la capacidad para razonar o responder a instrucciones.

Reem Raouda insiste en declaraciones a CNBC sobre este punto: cuando la activación fisiológica aumenta, el niño pierde acceso a los recursos que habitualmente utiliza para comunicarse.

Esta idea coincide con una investigación de 2022 publicada en la revista Springer, donde se detalla que la co-regulación funciona a través de tres ejes: reconocimiento, contención y vínculo. El adulto, con una frase como «estoy aquí» transmite seguridad mediante su proximidad y su tono.

Y es que el adulto, al remarcar su presencia, disminuye la sensación interna de amenaza, condición clave para iniciar la desescalada emocional.

¿Por qué demostrar la presencia como cuidador es clave para calmar la rabieta?

Una investigación de la Universidad de Cambridge aporta evidencia fisiológica sobre el papel modulador del adulto. En situaciones de estrés, la respuesta del niño (medida mediante cortisol y otros marcadores fisiológicos) se reduce cuando el cuidador mantiene conductas sensibles y coherentes.

Este patrón muestra que la regulación no depende únicamente del contenido verbal, sino del conjunto formado por voz, cuerpo y actitud. La frase «estoy aquí» recomendada por Reem Raouda se integra en esa dinámica, ya que estructura la presencia y facilita calmar la rabieta desde la base del vínculo.

Raouda destaca que, durante un estallido emocional, suele aparecer en el niño una inquietud profunda relacionada con la seguridad afectiva. La confirmación de que la figura adulta permanece disponible atenúa ese temor y ayuda al sistema nervioso a reducir su activación.

El acompañamiento consciente se convierte así en un elemento esencial: disminuye la reactividad y prepara el terreno para que el menor pueda volver a un estado en el que la regulación es posible.

La importancia del tono de voz a la hora de calmar a los niños

Varios estudios sobre contacto vocal temprano, como la revisión de Filippa et al. (2024) en Frontiers, apuntan que la voz del cuidador o progenitor desencadena en los niños respuestas parasimpáticas vinculadas con la calma.

Esta modulación se observa tanto en neonatos como en etapas posteriores, lo que sugiere un mecanismo estable: la voz familiar transmite seguridad, disminuye la reactividad y favorece la reorganización interna. Este efecto se amplifica cuando el mensaje contiene una afirmación de presencia, esencial para calmar la rabieta.

El uso de frases breves cumple una función adicional: evita saturar al niño con información, mantiene la comunicación abierta y proporciona un marco predecible. La regulación corporal se consolida desde ese punto, y la recuperación emocional se vuelve más accesible.