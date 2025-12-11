Ya es oficial. Omar Mascarell se va a la Copa África, después de que el seleccionador de Guinea Ecuatorial, Juan Micha, haya hecho hoy pública una convocatoria en la que también figura el ex-mallorquinista Emilio N’Sue, que a sus 36 años juega en el Intercity, en Segunda Federación. Mascarell jugará el sábado ante el Elche y ya no volverá hasta que Guinea finalice su participación en el torneo que se disputa este año en Marruecos.

Aunque el torneo empieza el domingo 21, los guineanos no debutan en la Copa África hasta el 24 de diciembre, fecha en la que se enfrentarán a Burkina Faso, lo que beneficia la incorporación tardía de Mascarell ya que, por ejemplo, la selección anfitriona Marruecos jugará su primer partido el domingo 21 ante Comoros en Rabat. Sudán y Argelina son las otras dos selecciones que completan su grupo en esta fase previa.

En el mejor de los casos para el Mallorca, Mascarell se perdería los partidos de Copa ante el Deportivo y de Liga ante el Valencia, previstos para la próxima semana. A partir de aquí todo vendrá determinado por la trayectoria de su selección. Los octavos de final se disputarán del 3 al 6 de enero, los cuartos el 9 y el 10, las semifinales el 14, el tercer y cuarto puesto el 17 y la gran final, en el que sería el peor escenario, el 18 del primer mes de 2026.

Eso si, para el sábado ante el Elche, con Omar Mascarell disponible, Arrasate tendrá centrocampistas suficientes para cubrir la baja de Samú Costa, mientras que el albanés Marash Kumbulla será quien ocupe la demarcación del lesionado Raíllo, aunque éste sigue insistiendo en querer jugar, tal y como adelantó ayer OKBALEARES, pese a haber sido operado de fractura de pómulo este pasado domingo. La decisión final la tomará Arrasate en consenso con el equipo médico